Regal culinar la Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc

Potrivit Antena3.ro, invitații la eveniment au avut parte de șapte preparate savuroase care le-au încântat papilele gustative.



”Ingredientul numărul 1 este via, pentru că sunt în mijlocul viei şi am încercat să transform via, ca ingredient principal şi să-l regăsim într-un fel sau altul pe farfurie. Că e un sos la o carne, că e un desert dedicat viei, unde regăsim şi strugurele şi vinul, sau că e un jeleu de vin, într-un fel sau altul găsim via în farfurie” a declarat chef Nico Lontras.



”Nu e vorba despre mâncare şi bătură. E vorba despre cultură, e vorba despre iubire, de a ne iubi patrimoniul, de a-l pune în valoare, de a-l transmite mai departe către generațiile care o să vină după noi. Pentru că, după cum putem vedea în alte ţări, acest patrimoniu are valoare atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere identitar”, spune și Cezar Ioan.







Recent întoarse din experiența Asia Express, Alexandra Ungureanu şi mama sa, Anca, au avut numai aprecieri la superlativ în legătură această nouă experiență culinară.



”Pentru mine totul este inedit, pentru că de când Alexandra este pe acest drum, m-a răsfățat din plin, mergând cu ea aproape la toate evenimentele. Chiar i-am spus, cred că mi se pare că e în top ceea ce mi se întâmplă acum. A întrecut orice loc pe care l-am văzut până acum și unde am degustat”, a declarat Anca Ungureanu.



”Papilele mele gustative sunt dezorientate pentru că efectiv nu înțelegi exact ce ți se întâmplă, dar după câteva secunde totul parcă se împrăștie în toată gura și apoi în tot corpul. O experiență culinară inedită”, a declarat și Alexandra Ungureanu.













Un regal culinar dublat de cele mai alese soiuri de vin. De asta au avut parte zeci de gurmanzi, care au mers pe Drumul Vinului din Prahova şi au făcut un popas la un conac cochet, de pe un deal împânzit de vii pline de rod. Festinul a fost prilejuit de Ziua Naţională a Gastronomiei şi Vinului Românesc.