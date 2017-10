Refugiaţii nu vor să stea unde îi trimite Comisia Europeană

Refugiații nu vor să stea unde îi trimite Comisia Europeană

28 Noiembrie 2016

Schema Comisiei Europene de redistribuire a refugiaților în toate statele membre se îndreaptă spre un uriaș fiasco. Oamenii vor în Germania sau statele nordice, nu oriunde în altă parte. De exemplu, 72 dintre cei 90 de sirieni și irakieni care au fost redistribuiți în Lituania au fugit de acolo, potrivit Digi24.ro.Țările Baltice nu sunt atractive pentru imigranții ajunși în Europa în ultimii doi ani.Mohamed Ali, refugiat din Siria: „Când am plecat din Turcia în Grecia plănuiam să ajungem în Germania sau Olanda. Dar din Grecia nu am mai putut să ne continuăm drumul. Nu am avut altă opțiune decât să acceptăm programul de relocalizare. Și așa am ajuns aici.”Aici înseamnă în Rukla, o localitate cu 2.000 de locuitori aflată la 100 de kilometri de capitala Lituaniei, Vilnius. Oportunitățile nu sunt foarte multe, mai ales pentru străinii care nu vorbesc limba. Mohamed spune că va lua drumul Germaniei dacă în șase luni nu-și găsește de lucru. În Lituania a primit statutul de refugiat. Dacă pleacă va pierde orice beneficii legate de acest statut.Evelina Gudzinskaite, directorul Biroului lituanian de Imigrări: „Oamenii încearcă să-și găsească rudele ajunse în alte state membre. Cei care sunt mutați aici se plâng de faptul că nu-și găsesc o locuință. Și, desigur, e și o chestiune de oportunități financiare. Cele din Lituania sunt mai mici decât își imaginează ei că ar putea avea în alte țări.”Și în Letonia, mai bine de jumătate dintre cei 63 de refugiații redistribuiți, prin programul Comisiei Europene, au părăsit deja țara.Renata Kules, reprezentant al Comisariatului ONU pentru Refugiați: „E nevoie de o îmbunătățire a sistemului și de mai multe eforturi pentru a eficientiza procesul de integrare a refugiaților.”Programul de redistribuire a refugiaților în Uniunea Europeană a fost inițiat în septembrie anul trecut. Obiectivul este împărțirea a 160.000 de oameni în statele membre până în 2017. Deocamdată doar 7.500 au fost mutați.