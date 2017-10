Referendum în Ungaria. Viktor Orban confruntat cu un eşec electoral, extrema dreaptă îi cere demisia

Referendum în Ungaria. Viktor Orban confruntat cu un eșec electoral, extrema dreaptă îi cere demisia

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul ungar Viktor Orban a cunoscut un eșec electoral cu referendumul său împotriva cotelor obligatorii de refugiați adoptate la nivelul Uniunii Europene, care, în pofida unui vot în masă pentru „nu”, este invalidat din cauza prezenței slabe la vot, comentează AFP.Cei care au votat au respins masiv (98,32%) relocalizarea refugiaților în cadrul UE, însă nu au fost suficient de numeroși pentru ca șeful executivului de la Budapesta să câștige această consultare populară cu puternică valoare simbolică.Rata participării a fost sub 45%, iar voturile exprimate au reprezentat numai 40% din numărul celor înscriși, cu mult sub pragul de 50% pentru ca referendumul să aibă forță de lege.După o campanie împotriva migranților, care a mobilizat săptămâni la rândul întreaga tabără a puterii și media apropiate guvernului, conservatorul Viktor Orban a refuzat să accepte eșecul.„Bruxelles sau Budapesta, aceasta a fost întrebarea, iar noi am spus Budapesta. Am decis că problema (migratorie) ține de jurisdicția Ungariei”, și-a exprimat mulțumirea prim-ministrul care a organizat acest referendum ca o provocare la adresa guvernării Uniunii Europene, în numele suveranității națiunilor.Uniunea Europeană „nu va putea impune Ungariei voința sa”, a avertizat el.Viktor Orban intenționează să dea forță de lege votului alegătorilor propunând „o schimbare constituțională pentru a reflecta voința poporului”, potrivit declarațiilor pe care le-a făcut duminică seară.„Vrea să continue lupta”, dar, „pe scena internațională, este o înfrângere”, a declarat analistul Bulcsu Hunyadi, din cadrul institutului Political Capital, în opinia căruia „poziția lui Orban la masa negocierilor este slăbită”.Susținută de discursul unui guvern care asimilează imigrația cu o amenințare culturală, cu violențele, terorismul, Budapesta nu a propus până în prezent niciun plan de primire a refugiaților relocalizați.