Reciful din Gibraltar, sămânţă de scandal

Reciful din Gibraltar, sămânță de scandal

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de vapoare de pescuit spaniole s-au reunit, duminică, în fața Gibraltarului, pentru a protesta față de construirea unui recif artificial de către enclava britanică, ce a generat tensiuni diplomatice între Londra și Madrid. Sub un control polițienesc sporit, 38 de vapoare de pescuit spaniole au ancorat în fața celor 70 de blocuri de beton ale recifului care, afirmă pescarii, îi privează de unul dintre cele mai bune locuri de pescuit.„Vrem pur și simplu să trimitem un mesaj Gibraltarului. Vrem doar să putem pescui acolo unde am pescuit dintotdeauna”, a declarat Leoncio Fernandez, președintele Confreriei pescarilor din La Linea de la Concepcion. Pescarii din acest oraș situat la frontiera cu Gibralatarul și din portul Algeciras se declară foarte afectați de reciful pe care autoritățile din Gibraltar au decis să îl construiască la 24 iulie.Potrivit teritoriului britanic, care nu are flotă de pescuit comercială, reciful le-ar permite bancurilor de pești să se regenereze.