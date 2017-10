Sâmbătă, la Buzău, Gloria - FC Farul Constanța

„Rechinii“ caută în Crâng primele puncte

Farul trage pentru un debut de succes în ediția 2008/2009 a Ligii 1, care începe sâmbătă. Cu obiectivul declarat clasarea în prima jumătate a clasamentului, „rechinii“ au nevoie de un rezultat bun la Buzău, care să le și dea încredere pentru meciurile următoare. Față de sezonul trecut, Farul are o singură absență importantă, play-maker-ul Dinu Todoran, care a plecat la Urziceni. La capitolul achiziții, figurează, până acum, Rusmir, Cruceru (care, mai mult ca sigur, vor fi titulari la Buzău) și Lucian Pârvu, iar Tibor Moldovan a revenit din Ungaria. „Ne dorim o clasare în primele 9 echipe. Pauza competițională a prins foarte bine echipei, care s-a pregătit fără cusur. Am făcut și trei achiziții importante pentru a forma un grup competitiv, este vorba de Rusmir, Pârvu și Cruceru”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al FC Farul. Petru meciul de la Buzău, antrenorul Ion Marin nu îi are disponibili pe Nae, D. Florea, Nanu și Păcuraru. „E primul meci oficial și contează foarte mult cum începi sezonul. Avem șanse să scoatem un rezultat bun”, a spus „Săpăligă”. În ediția trecută de campionat, când a avut un start greoi, pierzând primele trei meciuri, Farul nu a reușit să treacă de Gloria, fiind învinsă la Buzău (0-1) și remizând la Constanța (0-0). Buzău, stadion „Gloria”, sâmbătă, 26 iulie, ora 21, netelevizat Gloria (antrenor, Ștefan Stoica): Mincă - Dias, Tudose (cpt.), Ninu, Filip - Doicaru, Săceanu, Vlaicu, Bicfalvi - Cl. Ionescu, Lițu FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Cruceru - Băcilă, Voiculeț, Rusmir, Gerlem - Gosic Arbitrează Sorin Corpodean (Alba Iulia); asistenți, Dan Roșu, Irina Mârț; rezervă, Radu Petrescu (toți, din București); observatori, Octavian Goga (Brașov), Nicolae Pantea (București) Tibi Moldovan nu a prins lotul de Buzău Farul a plecat spre Buzău vineri dimineață, cu autocarul, seara pregătindu-se pe un teren din Crâng. Tot acolo va efectua si sâmbătă dimineață o mișcare ușoară. Lotul de 18 este următorul: Curcă, Vlas - portari; Farmache, Barbu, Șchiopu, Pătrașcu, Maxim, Gaston - fundași; Băcilă, Cruceru, Rusmir, Voiculeț, L. Pârvu, Ben Teekloh, Fatai, Gerlem - mijlocași; Gosic, Chico - atacanți. Nae este accidentat, D. Florea a fost operat, Alibec și Matei nu au sosit în timp util de la lotul național de juniori, Păcuraru este suspendat în urma unui meci de la Farul II, Nanu e în urmă cu pregătirea, iar Tibi Moldovan, Bubuleandră și Vl. Neagu nu au prins lotul. Mincă, din nou în poarta Gloriei După toate probabilitățile, în poarta Gloriei va reveni Mincă, reprimit în lot după ce Stoicescu, titularul din meciurile amicale, a fost vândut la Internațional Pitești, iar în atac, alături de Cl. Ionescu, va juca Lițu, revenit după o accidentare. Este o problemă însă cu cel mai bun jucător al Gloriei, fundașul central și căpitanul echipei, Tudose, căruia, până vineri la prânz, nu îi fusese rezolvat transferul de la Steaua. În caz că nu va putea juca, locul său în echipă va fi luat de un portughez, Diogo.