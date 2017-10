„Le aducem aminte jucătorilor că pot face și foamea“

„Rechinii“ au contractele blocate pe perioadă nedeterminată

Evoluția rușinoasă de la Galați și situația în care a ajuns echipa au determinat, ieri, o reacție fermă din partea conducerii Farului. Jocul penibil al „rechinilor” din meciul cu Oțelul i-a supărat la culme, cum era și normal, și pe conducătorii Farului. Ieri, Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al clubului, i-a băgat în ședință pe fotbaliști, anunțând măsuri ferme: contracele au fost blocate pe o perioadă nedeterminată, iar jucătorii vor intra în cantonament de acum înainte cu cel puțin trei zile înainte de meci. „Am suspendat plățile până când echipa își va apropia șansa de a rămâne în Liga 1. Am încercat multe variante de motivare, inclusiv dublarea primelor, dar nu a mers. Am înțeles chiar și anumite încălcări ale Regulamentului de Ordine Interioară, însă, pentru că s-a ajuns unde s-a ajuns, azi (n.n. - ieri) am întors foaia. Am cerut conducerii să respecte literă cu literă ROI și regulamentele federale. Nu mai trecem nimic cu vederea. După toate eforturile din ultimii doi ani, când au fost aduși jucători nu recomandați de impresari, ci văzuți pe viu de antrenori de la club și pentru care s-au făcut rapoarte de recomandare, am ajuns să tremurăm rău de tot de frica retrogradării. Așa nu se mai poate. Am dat armata jos din pod. Le aducem aminte jucătorilor că pot face și foamea. Câștigă o grămadă de bani. Cât iau ei într-o lună, un om obișnuit primește într-un an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu. Președintele CD al Farului a hotărât ca, de acum înainte, fotbaliștii să intre în cantonament cu cel puțin trei zile înainte de meci, cu una mai mult decât până în prezent. „Antrenorii pot hotărî însă o perioadă chiar și mai mare. Din punctul meu de vedere, jucătorii pot rămâne în cantonament până la finele campionatului”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu.