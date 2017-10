„Rechinii“ au ajuns la şapte meciuri fără victorie

Sâmbătă, la Urziceni, Unirea - FC Farul 1-0

„Rechinii“ au ajuns la șapte meciuri fără victorie

Farul n-a făcut mare brânză nici la Urziceni, unde a bifat al șaptelea meci consecutiv în Liga 1 fără succes (cinci înfrângeri și două egaluri). Punând la socoteală și meciul din Cupă, ajungem la opt partide negre la rând. Două luni în care „rechinii” au uitat cum arată victoria. Mai batem și noi pe cineva? Și la Urziceni, „rechinii“ și-au păstrat nepătată reputația de echipa la poarta căreia adversarii își creează cele mai multe ocazii în Liga 1. În careul lui Curcă a fost pericol încă de la începutul meciului. Cu un joc foarte bun de pase, precis, fostul farist Apostol impunându-se ca dispecer, Unirea a știut să găsească „găurile“ din apărarea Farului, pe unde Bilașco (de trei ori) și Onofraș au pătruns nestingheriți, scăpând singuri cu portarul. De nenumărate mingi trimise în careu, de cornere (8-1 în prima repriză), nu mai spunem… În afara golului (Onofraș ’30), Unirea a mai avut șapte mari ocazii, trei (Bilașco ’2, ’28, Onofraș ’14) în prima parte, patru (Onofraș ’52, Bilașco ’65, ’87, Pădurețu 81’) după pauză. Alături de Apostol, a aruncat pumnale într-un Far în multe momente lipit de perete și Todoran, un alt „ex”, omul cu pasa de la gol, după marea eroare a lui Pătrașcu de la mijlocul terenului. Farul nu a fost în stare să pună probleme în atac, neavând în Gerlem vârful împins care să săgeteze defensiva Unirii. Brazilianul a coborât mai mereu din avanposturi și a ținut mingea cu încăpățânare, pierzând multe baloane. Nici după ce a jucat mai retras, în spatele lui Alibec, nu a reușit ceva notabil. În plus, s-a și accidentat în final. După pauză, Ion Marin a mutat de trei ori ofensiv, prima dată încă din minutul 46, însă toate încercările sale n-au putut schimba rezultatul. În afară de câteva șuturi de la distanță (Gerlem ’4, ’63, Nae ’24, Maxim ’33) și un șut periculos din careu al lui Rastovac (’65), pe lângă, după o fază fixă, „rechinii” nu s-au văzut pe atac. Nici urmă de combinații, centrări sau faze periculoase. Iar de la mijloc în jos, tot Valea Plângerii, multe erori și spații libere. Dacă a fost doar 1-0 recunoștința li se cuvine atacanților Unirii, impreciși, și intervențiilor lui Curcă. ### Cifrele meciului arată și ele dominarea la toate capitolele a Unirii Urziceni: șuturi pe lângă poartă: 8-3# șuturi pe spațiul porții: 6-2 # ofsaiduri: 6-1 # cornere: 12-4 # faulturi: 17-14. A marcat Onofraș (min. 30) Unirea (antrenor, Dan Petrescu): Arlauskis - E. Nicu, Galamaz (cpt.), Bruno Fernandez, Bordeanu - Mara, Apostol, Pădurețu, Todoran (min. 71, Ricardo) - Onofraș (min. 79, T. Bălan), Bilașco (min. 87, Dănălache) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă (cpt.) - Farmache, Șchiopu, Rastovac, Maxim - Pătrașcu (min. 46, Alibec) - Băcilă (min. 62, D. Florea), M. Nae (min. 77, C. Matei), Fatai, Gaston - Gerlem Cartonașe galbene: Bilașco (min. 59) / Gerlem (min. 45+1), Farmache (min. 88) A arbitrat Alexandru Deaconu (București)