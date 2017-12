REACŢIE PE MĂSURĂ! Motivul pentru care au fost agăţate 300 de cravate pe gardul guvernului

REACȚIE PE MĂSURĂ! Motivul pentru care au fost agățate 300 de cravate pe gardul guvernului

„Trebuie să fiu la nivelul responsabilităților mele. Sunt obligat să port cravată, nu pot să ies oricum, trebuie să am o cămașă", a declarat săptămâna trecută Ramush Haradinaj într-un interviu, justificând majorarea salariului său, informează AFP, preluat de Agerpres.Haradinaj, care a prezentat recent în fața parlamentului raportul pentru primele 100 de zile ale mandatului său în fruntea guvernului, a făcut ca printre primele decizii votate să fie și cea privind majorarea salariului său de la 1.500 la 3.000 de euro pe lună.Reacționând la această măsură, militanți din ONG-ul "Beyond the wall" (în spatele zidului) au organizat o chetă de cravate destinate premierului.„Ramush Haradinaj este premierul oamenilor săraci care câștigă 200 de euro pe lună", a declarat Kushtrim Mehmeti, un responsabil al ONG-ului. „El nu trebuie să uite că reprezintă oameni a căror problemă nu este cravata, ci sărăcia", a subliniat acesta.Inițiativa, al cărei scop este de a ironiza „nevoia lui Haradinaj de a arăta bine", a fost susținută de numeroși oameni, care au donat cravate.Kosovo este unul dintre cele mai săraci teritorii ale Europei, cu o rată de șomaj de circa 30% și un procent similar de oameni care trăiesc în condiții de sărăcie relativă. Opt la sută dintre kosovari se află într-o situație de sărăcie extremă, scrie digi24.ro