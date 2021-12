Reacția Jandarmeriei după protestele din curtea Parlamentului: „Se caută persoanele care au vandalizat mașinile în curtea Senatului”

„La această oră se fac identificări, se caută persoanele care au vandalizat mașinile în curtea Senatului. Au intrat prin forțarea porților și a obiectivului de pază. Nu am fost depășiți absolut deloc, situația a fost sub control”, a spus Cătălin Stegăroiu.



„Acest protest a fost organizat şi desfăşurat de o formațiune politică din Parlamentul României împreună cu alte organizații civice, fără a fi asumat şi a fi declarat conform cadrului legal în vigoare, ceea ce este regretabil. Adunarea publică a fost paşnică, situaţia a fost permanent sub controlul nostru, inclusiv când s-a forțat acea poartă către Senatul României.







În momentul în care acel grup destul de violent a împins în poarta de acces către Senatul României şi a rupt încuietoarea de la poartă, colegii mei au apreciat că, dacă vor menţine dispozitivul, manifestanţii puteau să fie răniţi destul de grav de jandarmi şi de poartă. Din acest moment, pentru detensionare, s-a retras puţin dispozitivul, fiind permanent sub control. Am avut un grup de 200-300 de persoane care au intrat în curtea Senatului.



Au fost permanent sub supravegherea noastră. Ulterior, au părăsit curtea Senatului, la îndrumarea forțelor de ordine. La acest moment, desfăşurăm activităţi de identificare a persoanelor, de sancționare a acestora conform cadrului legal în vigoare”, a spus șeful Jandarmeriei Bucureşti.

Șeful Jandarmeriei București, Cătălin Stegăroiu a declarat, marți, într-o conferință de presă că se caută persoanele care au vandalizat mașinile din curtea Parlamentului, relatează Realitatea.net