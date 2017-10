Războiul din Libia, fuga imigranţilor din nordul Africii şi conflictul din Orientul Mijlociu, menţionate de Papa Benedict în mesajul "Urbi et Orbi"

Războiul din Libia, fuga imigranților din nordul Africii și conflictul din Orientul Mijlociu, menționate de Papa Benedict în mesajul "Urbi et Orbi"

Vineri, 22 Aprilie 2011

Papa Benedict al XVI-lea a declarat duminica, in traditionalul sau mesaj de Sfintele Pasti, ca bucuria acestei zile este afectata de razboiul din Libia, transmite Reuters, citata de Hotnews. In discursul sau "Urbe et Orbi", Suveranul Pontif le-a cerut europenilor sa-i primeasca cu bratele deschise pe imigrantii disperati ce fug din cauza conflictului din nordul Africii. Sfantul Parinte (84 de ani) a rostit duminica cel de-al saselea mesaj de Sfintele Pasti in calitate de cap al Bisericii Catolice. El a oficiat o slujba in piata San Pietro de la Vatican, in fata a 100.000 de credinciosi sositi din toate colturile lumii. Piata a fost decorata cu 42.000 de flori si plante donate de Olanda, pentru a simboliza speranta si iubirea. Papa a rostit urarile de Paste in 65 de limbi, inclusiv in romana. Reuters a scris ca discursul Suveranului Pontif s-a impartit intre bucuria Pastelui si razboaie, saracie si suferinta ce afecteaza zone intregi de pe glob, in special nordul Africii. Iata cateva dintre cele mai importante declaratii facute de Papa Benedict: * "aici, in lumea noastra, sarbatoarea de Pasti inca contrasteaza cu plansetele si tanguirile ce se inalta din atat de multe situatii dureroase: lipsuri, foamete, boala, razboi, violenta" * potrivit Reuters, el a cerut ca diplomatia si dialogul sa ia locul armelor in Libia, iar ajutorul umanitar sa ajunga la cei care au mai multa nevoie * Papa a cerut respectarea drepturilor omului in Orientul Mijlociu si nordul Africii * el a solicitat europenilor sa-i primeasca pe imigrantii disperati ce fug din zonele de conflict * "fie ca ajutorul sa vina din toate partile pentru cei care fug din calea conflictului si pentru refugiatii din diferite tari africane care au fost obligati sa lase in urma tot ceea ce le e drag" * "fie ca toti oamenii de buna credinta sa-si deschida inimile pentru a-i primi, astfel incat nevoile presante ale atator frati si surori sa fie implinite cu un raspuns unit, intr-un spirit de solidaritate" * Papa Bendict a cerut si restaurarea coexistentei pasnice in Coasta de Fildes, afirmand ca "tara are nevoie urgenta de a pasi pe calea reconcilierii si a iertarii" pentru a vindeca ranile cauzate de violentele recente. Sf. Pasti se sarbatoresc duminica, cu doar o saptamana inaintea beatificarii Papei Ioan Paul al II-lea, un eveniment care va atrage la Roma sute de mii de persoane.