Războiul cu zăpada continuă

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Prea mici pentru un război atât de mare cu zăpada, reprezentanții Polaris, firmă care a câștigat licitația de deszăpezire a Constanței, au căutat și au găsit vinovații în oricare altă parte, numai în ograda lor nu. Nimeni n-a pus la îndoială faptul că zăpada a căzut în cantitate foarte mare și nici că noi, constănțenii, n-am fost pregătiți să trecem printr-o asemenea criză. Numai că autoritățile s-au dovedit incapabile să gestioneze eficient situația. La mai mult de cinci zile de când viscolul a încetat, pe străzile Constanței încă se circulă îngrozitor. Străzile secundare sunt blocate, iar mersul pe trotuar este o adevărată aventură pentru constănțeni. De ce deszăpezirea nu a fost făcută așa cum trebuie, iar constănțenii sunt nevoiți să circule în condiții foarte grele, deși plătesc pentru a trăi într-un oraș civilizat? Jean-Paul Tucan, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța (DRDP), ne-a declarat: „Firma Polaris se pricepe la gunoi, și nu la deszăpezire. În primul rând, sunt utilaje care cară gunoi menajer, nu pentru deszăpezire! În afară de asta, coordonarea întregii operațiuni a fost marea problemă!“. „Dacă era să stricăm drumul, îl stricam noi, nu Ministerul Transporturilor” Eduard Martin, reprezentantul Polaris M Holding, a declarat pentru „Cuget Liber“ că, sub nici un motiv, pe străzile orașului Constanța nu se va da cu sare. „Sarea afectează și asfaltul, intervenind inclusiv în procesul de dilatare al asfaltului. Spre exemplu, la București, după un dezgheț la negru apar cratere în asfalt. Îmi aduc aminte de perioada 1998 - 2002 când foloseam și noi același procedeu și în primăvara anului viitor apăreau cratere pe bulevardul Brătianu care era proaspăt asfaltat”, spune Eduard Martin. El consideră că este păcat, pentru două zile, atât cât mai avem de înfruntat nămeții, să stricăm străzile. „Ceea ce au făcut cei de la Drumuri Naționale când au dat cu sare pe bulevardele orașului a fost un moment de exaltare. Drumurile nu s-au făcut cu banii de la Ministerul Transporturilor, ci cu banii noștri. Dacă era să stricăm drumul, îl stricam noi, nu Ministerul Transporturilor“, glumește Martin. Tucan îl contrazice pe Martin și spune că sarea nu deteriorează asfaltul: „Vreau să dau o informație pentru specialiștii ăia care au făcut analize la vreun butic prin centru: sarea nu afectează asfaltul! Noi dăm cu sare pe toate șoselele noastre și văd că n-au nici pe dracu’. Materialul antiderapant pe care îl folosim conține 25% sare și 75% nisip.«Specialiștilor» le pot spune că sarea afectează numai betonul. Pe bucata de autostradă pe care o avem din beton, adică vreo 30 - 40 de kilometri, folosim clorură de calciu“, a declarat Tucan. Directorul DRDP a mai adăugat, sarcastic: „În oraș am folosit sare de lămâie! Lucrurile erau perfecte, erau dulci în Con-stanța și am vrut să mai acresc situația“. Reprezentantul firmei Polaris spune că firma de deszăpezire a acționat cu nisip doar în primele ore de ninsoare. Pe gheață, nisipul devine ineficient și, după dezgheț, mai provoacă și probleme orașului întrucât înfundă canalizările. Martin consideră că cele 10 lame ale firmei sunt suficiente pentru un oraș de dimensiunea Constanței, nu însă și în condițiile în care avertizările sunt de cod galben. „Dacă nu erau bune utilajele noastre, atunci cine a împins nămeții de zăpadă până la marginea drumului? Utilajele noastre au răzuit zăpada până la gheață. Avem mașini de gunoi de 350 de cai putere, iar una chiar de 440 cai putere, deci de tonaj mare. Producătorul italian a dat o soluție ingenioasă: cea a utilajului multifuncțional, care reduce costurile”- spune Martin. În două zile scăpăm de zăpada de pe străzi 28 de basculante, spune Martin, au fost ieri la lucru pentru a încărca zăpada de pe marginea drumurilor și din intersecții, urmând să fie transportată pe terenuri virane: în zona Poiana și spre hipermarketul Carrefour. „Am transportat mii de tone de zăpadă până acum, da’ parcă nici nu se vede. După ce luăm zăpada intrăm iar pe străzi să prelungim bulevardul”, spune el. Din păcate, spune el, mașinile parcate pe carosabil sau chiar pe șinele de tramvai, așa cum s-a întâmplat în noaptea de 4/5 ianuarie, fac uneori imposibilă degajarea arterei de circulație. Atât de hulit de populație în ultimele zile, reprezentantul firmei Polaris ne întreabă ce s-ar fi întâmplat cu acest oraș dacă el nu se prezenta la licitație? „Ce s-ar fi făcut și fără aceste mașini, așa cum sunt ele? Dacă aș fi primit miliardele de lei pe care le primește în așteptare o firmă de deszăpezire din Capitală aș fi venit cu tancul cu șenile să deszăpezesc Constanța. Cred că, la banii pe care-i iau aceste firme, își permit să repare asfaltul ulterior“, spune Martin. Până atunci, însă, el spune că nu trăiește din contractul de deszăpezire, în condițiile în care la adjudecarea contractului a licitat pe utilaj 100 de lei, iar, în prezent, o firmă închiriază un utilaj cu 200 de lei pe oră. Și în aceste condiții, ne mărturisește el, mai multe firme subcontractoare i-au transmis: „Ne vedem luni“ chiar dacă se impunea necesitatea acționării la sfârșitul săptămânii. Martin promite că, în două zile, zăpada de pe marginea drumurilor va fi transportată la marginea orașului.