Răsturnare de situaţie în cazul atentatelor de la Paris. Avocaţii lui Salah Abdeslam renunţă la apărarea clientului lor

Răsturnare de situație în cazul atentatelor de la Paris. Avocații lui Salah Abdeslam renunță la apărarea clientului lor

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Avocații lui Salah Abdeslam, suspectul-cheie în atentatele de la Paris din 13 noiembrie 2015, renunță la apărarea clientului lor, au declarat aceștia ieri, într-un interviu pentru canalul de televiziune BFMTV, potrivit AFP.„Am decis și unul și altul să renunțăm la apărarea lui Abdeslam. Avem convingerea că el nu va vorbi și că va recurge la dreptul la tăcere”, a explicat avocatul francez Frank Berton, alături de colegul său belgian Sven Mary.„În această situație, ce vreți să facem? Am spus de la început, am avertizat că, dacă clientul nostru nu vorbește, noi vom renunța la apărarea sa”, a afirmat în continuare Frank Berton.„Când ai sentimentul că ești acolo doar pentru a face vizite sociale la închisoare, în acel moment trebuie luată o decizie”, a adăugat avocatul Mary.Inculpat pentru asasinate teroriste și suspect-cheie în atentatele pariziene soldate cu 130 de morți, Salah Abdeslam este ținut în izolare de la 27 aprilie într-o închisoare din sudul Parisului și plasat sub supraveghere video 24 de ore din 24.Salah Abdeslam a încercat la Consiliul de Stat suspendarea acestui dispozitiv inedit în Franța, dar cea mai înaltă instanță administrativă a respins cererea sa la sfârșitul lunii iulie, invocând „caracterul excepțional al faptelor teroriste” pentru care acesta este urmărit și care „necesită să fie luate toate măsurile de precauție”.