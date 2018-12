Răspunsul emoționant al poștei, după ce un copilaş i-a trimis tatălui său o scrisoare în Rai

Răspunsul emoționant al poștei, după ce un copilaș i-a trimis tatălui său o scrisoare în Rai













Jase Hydman a decis să îi trimită tatălui său o felicitare. Pe plic nu era trecută nicio adresă, ci doar câteva cuvinte ale băiețelului: „Domnule poștaș, poți să-i duci asta lui tati în Rai, de ziua lui?”. Impresionat de gestul băiețelului, Sean Miligan (managerul companiei) i-a răspuns personal lui Jase: „În timpul expedierii scrisorii tale, am devenit conștienți de câteva pericole. Așa că am vrut să profit de această ocazie și să-ți spun cum am reușit să ducem cu succes în Rai scrisoarea pentru tatăl tău. A fost o provocare dificilă, pentru că am fost nevoiți să evităm stele și alte obiecte galactice în drumul spre Rai. Însă poți să fii liniștit că această scrisoare foarte importantă a fost expediată cu succes. Prioritatea Royal Mail (n.r. – Poșta Regală Britanică) este să expediem în siguranță corespondența voastră, care este foarte importantă. Personal, voi face tot ce-mi stă în putere să mă asigur că scrisorile voastre vor ajunge cu succes în Rai”, a scris acesta.Mama lui Jase, Teri Copland, a spus că fiul ei a fost „copleșit” și „emoționat” de gestul excepțional al celor de la poștăCitește întreaga știre: Un copil de 7 ani i-a trimis o scrisoare în Rai tatălui său. Răspunsul emoționant al poștei din Marea Britanie