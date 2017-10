Rasmussen, primele declaraţii după pacea încheiată între Kiev şi separiştii proruşi

Rasmussen, primele declarații după pacea încheiată între Kiev și separiștii proruși

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat, la finele summitului din Țara Galilor, că Alianța Nord-Atlantică a hotărât "noi acțiuni în materie de investiții în apărare", respectiv "creșterea bugetului de apărare în următoarele decenii", astfel încât 2 procente din PIB să fie direcționate către apărare."În ultimele 24 de ore, am luat decizii istorice. Am adoptat un plan de acțiune, ne-am îmbunătățit cooperarea cu partenerii. Când vine vorba de siguranță, obții lucrurile pentru care plătești. Aceste lucruri nu sunt ieftine. În ultimul sfert de secol, am muncit din greu pentru a îndeplini această viziune, dar, acum, această viziune este în pericol (...) Alianța a hotărât noi acțiuni, în materie de investiții în apărare. Am hotărât să creștem bugetul de apărare, în următoarele decenii. Ne vom direcționa bugetele de apărare, într-un mod cât mai eficient. Vom încerca să mergem către dorința NATO de a cheltui 2% din PIB, pentru apărare, și să îndeplinim prioritățile NATO. Ne vom analiza progresul în fiecare an, iar acest lucru va ramâne pe agenda următoarelor summituri NATO", a declarat secretarul general al NATO, scrie realitatea.net.