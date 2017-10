Rancea i-a pupat din mers, Afrim i-a scos din provincie, iar Militaru vrea teatru neconvenţional

2007 - anul spectacolelor în stradă și al concursurilor

Rancea i-a pupat din mers, Afrim i-a scos din provincie, iar Militaru vrea teatru neconvențional

Mi-a plăcut anul 2007. Nu numai pentru că am avut subiecte cât cuprinde legate de viața teatrală locală, dar și pentru că, periodic, s-a luat de la capăt: ba avem teatru național, ba nu avem. Ba se susține concurs, ba se suspendă tot. Noua stagiune 2007 - 2008 a rămas să redreseze imaginea teatrului de la malul mării și, în primul rând, să readucă publicul în sala de spectacol. Că doar asta e menirea teatrului, sper că n-ați uitat. 2007 rămâne în istoria teatrului constănțean drept anul în care, pe de o parte, activitatea teatrală a fost suspendată pe o perioadă, și, pe de alta, ca anul în care s-au terminat, în sfârșit, procesele legate de legalitatea înființării teatrului (cum s-o numi el, național, de stat, tot aia e). A fost o perioadă tumultoasă din care, sincer, nu știu câți au tras învățăminte. Adunate cap la cap, spectacolele adresate măriei sale publicul au fost puține, mai mult s-a jucat pe scările teatrului, în fața prefecturii, cu lozinci și pancarte prin care se cerea limpezirea apelor. Plecarea directorului Beatrice Rancea de la conducerea teatrului a însemnat începerea unui șir de concursuri, unele dintre ele anulate din cauza neprezentării artiștilor. Însă linia trasată foarte clar de fostul director a dat roade chiar și acum, când regizorul Sorin Militaru a fost desemnat să vină la malul mării să salveze ce se mai poate salva. Spectacolul „Inimi cicatrizate“ al Teatrului de Stat Constanța a fost distins cu Marele premiu pentru cel mai bun spectacol în cadrul ediției 2007 a Festivalului de teatru „Pledez pentru Tine(ri)“ desfășurat la Piatra Neamț. A fost o victorie clară a fostei echipe a teatrului constănțean, cea care a crezut și a investit într-un spectacol șocant și original. Noul director Sorin Militaru, prins mai mult prin proiecte pe la alte teatre în țară, revine la Constanța la conferințe de presă, afișând o agendă-program destul de încărcată. Noua stagiune a avut reluări, cum ar fi „Opt femei” și „Vrăjitoarele din Salem”, și două premiere, „Scaiul” și „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, cu doi regizori importanți, Ion Lucian și, respectiv, Radu Dinulescu. Am fost la teatru la spectacolele propuse de noua conducere și susțin că este necesară o campanie mai intensă de mediatizare a actelor artistice; încă lipsește din sală atmosfera degajată a unui spectacol la care publicul vine cu drag, nu forțat sau din obligații pentru a umple rândurile. Cu atât mai mult cu cât spectacolele sunt bune, merită văzute. În cadrul ultimei conferințe de presă din acest an a Teatrului de Stat, s-a spus că printre regizorii care vor monta pe scena constănțeană se numără Cătălina Buzoianu, Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză și Radu Afrim, Attila Beres, din Budapesta, și englezul Tim Caroll. Chiar și directorul Sorin Militaru se angajează să monteze texte scrise de Marguerite Duras. Însă, potrivit conducerii teatrului, în 2008 se vor lansa proiecte neconvenționale, adresate în special tinerilor, cu un alt tip de limbaj. De fapt, proiecte create deja de Sorin Militaru prin țară, încercate la Constanța mai încet, mai cu teamă.