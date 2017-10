Rămân ancoraţi în subsol

Vineri seară, la Constanța, FC Farul - Gloria Buzău 0-0

Rămân ancorați în subsol

Debut cu stângul pentru Farul în 2008. Vineri seară, pe teren propriu, „rechinii“ nu au înregistrat decât un 0-0 cu Gloria Buzău, într-un meci care trebuia câștigat neapărat, având în vedere că cele două echipe sunt în luptă directă pentru evitarea retrogradării. Așa, Farul ajunge la -15 la „adevăr“ și rămâne ancorată în zona minată a clasamentului. Farul a dominat meciul, dar s-a văzut trădată de execuțiile finale. Multe ratări, multe execuții tehnice eronate (chiar și câteva cornere bătute foarte slab în prima repriză), care i-au iritat pe spectatori. În ciuda așezării ultraofensive cu care Ion Marin a început partida (doi oameni, Chico și Gosic, în atac, și alți doi de profil ofensiv, Gerlem și Nanu, pe flancuri), finalizarea a lăsat de dorit, Gosic, Chico sau Gerlem jucându-se cu ocaziile pe care le-au avut. Gloria a acceptat dominarea Farului și nu s-a aventurat foarte mult în față. Nu a tras niciun șut pe poartă, având doar o situație mai periculoasă, în minutul 55, când Vlas l-a blocat în careu pe V. Simion, dar ce contează, oaspeții și-au atins scopul, pe când „rechinii” sunt în continuare la ananghie. În prima repriză, cea mai mare ocazie faristă i-a aparținut lui Gosic (min. 34), când, scăpat singur pe stânga, a expediat un șut care a semănat cu o pasă la portar. Nici Chico (min. 42), Băcilă (min. 45), Gerlem (min. 26, 45+1), același Gosic (min. 3) sau Todoran (min. 9) nu au fost mai inspirați, golul fugind de ei. După pauză, scenariu identic. Farul la timonă, cu acțiuni purtate bine de Gerlem, dar poarta tot nu i s-a deschis. Chico a lovit de trei ori mingea cu capul, periculos, din careu, în minutele 67, 73 și 87, de două ori mulți văzând balonul în plasă, iar Gerlem a bubuit și el o minge din careu, peste, din poziție centrală, în minutul 81. Astfel că s-a terminat 0-0, iar misiunea Farului de salvare de la înec se anunță infernală. Constanța, stadion „Farul“, spectatori, circa 1.500; a arbitrat Alexandru Deaconu; asistenți, Adrian Vidan, Vasile Marinescu; rezervă, Andrei Ioniță; observatori, Doru Neagu, Florin Prunea (toți, din București) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Băcilă, Barbu, Șchiopu (cpt.), Farmache - Gerlem, Pătrașcu, Todoran, E. Nanu (min. 66, Voiculeț) - Chico, Gosic (min. 89, Gaston) Gloria (antrenor, Ștefan Stoica): Mincă - Ninu (min. 90+2, C. Doicaru), Tudose (cpt.), C. Vlaicu, Al. Filip - Paleacu, Șuleap (min. 70, Dino Eze), Gheorghiță, Lițu - Cl. Ionescu (min. 73, Bicfalvi), V. Simion „Săpăligă“, amenințat cu trimiterea în tribună Arbitrul Alexandru Deaconu l-a amenințat pe antrenorul Farului, Ion Marin, că-l va trimite în tribună dacă va mai protesta la deciziile sale, după ce, în minutul 31, „Săpăligă“ a ieșit la marginea terenului și a gesticulat, nervos, în urma unei greșeli a centralului, care a indicat eronat aut pentru Gloria, la o fază clară și petrecută sub ochii săi. Ninu a părăsit terenul plin de sânge Fundașul dreapta al Gloriei, Ducu Ninu, și-a spart capul în minutul 49, la un duel aerian cu faristul Emil Nanu. Fostul stelist a continuat meciul cu un bandaj, dar a cedat în prelungiri, fiind schimbat de Constantin Doicaru și transportat cu ambulanța la spital, după ce a înroșit bandajul și tricoul. Dinamo a bătut Ceahlăul la debut Pe lângă meciul Farului, vineri seară s-a mai disputat o partidă în Liga 1, Dinamo - Ceahlăul, încheiată cu scorul de 2-1 pentru „câinii roșii“ (marcatori, Fl. Bratu - min. 15, Dănciulescu - min. 76 / Forminte - min. 87). Restul confruntărilor sunt: sâmbătă, 23 februarie: Vaslui - Mioveni (14,30, Telesport), Urziceni - Oțelul (16, TVR1), Rapid - U Cluj (18,30, Național TV), CFR - U Craiova (20,45, Antena 1); duminică, 24 februarie: UTA - Bistrița (14,30, Telesport), Pandurii - Timișoara (18,30, Național TV), Poli Iași - Steaua (20,30, Kanal D). Clasament 1. CFR Cluj 19 14 4 1 32-12 46 (+16) 2. Rapid 19 12 5 2 32-14 41 (+14) 3. Urziceni 19 11 5 3 25-14 38 (+8) 4. Steaua 19 11 5 3 20-10 38 (+8) 5. Dinamo 20 10 5 5 32-19 35 (+5) 6. Timișoara 19 10 5 4 37-27 35 (+8) 7. FC Vaslui 19 8 7 4 29-20 31 (+4) 8. Bistrița 19 7 4 8 23-28 25 (-2) 9. Oțelul 19 8 1 10 29-38 25 (-2) 10. Buzău 20 6 4 10 21-34 22 (-8) 11. U Craiova 19 6 2 11 19-25 20 (-10) 12. Mioveni 19 5 5 9 18-24 20 (-7) 13. Ceahlăul 20 6 2 12 20-28 20 (-10) 14. Poli Iași 19 5 4 10 20-26 19 (-11) 15. UTA 19 4 6 9 17-24 18 (-9) 16. FC Farul 20 4 6 10 11-23 18 (-15) 17. Pandurii 19 3 6 10 19-27 15 (-15) 18. U Cluj 19 1 8 10 21-32 11 (-16) Etapa viitoare Vineri, 29 februarie: Ceahlăul - Farul (ora 19, Telesport); sâmbătă, 1 martie: Gloria Bistrița - FC Vaslui (13,30, Național TV), U Cluj - UTA (15,30, Telesport), Dacia Mioveni - Dinamo (20,45, Antena 1); duminică, 2 martie: U Craiova - Pandurii (14, TVR1), Gloria Buzău - Poli Iași (14,45, Telesport), Oțelul - Rapid (15,30, Național TV), Steaua - CFR Cluj (20,30, Kanal D); luni, 3 martie: Poli Timișoara - Unirea Urziceni (20,30, Kanal D)