Radu Mazăre sfidează încă o dată justiţia constănţeană

Radu Mazăre sfidează încă o dată justiția constănțeană

Despre abuzurile comise de actualul primar al Constanței, Radu Mazăre, și de către coechipierul lui, Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța, am vorbit de nenumărate ori și nu puțini sunt aceia care au ajuns să ceară să li se facă dreptatea în fața instanțelor de judecată. Se știe că sunt o echipă și că „fac cărțile“ după bunul plac și după cum le dictează propriile interese și nevoile personale. Și, chiar și așa, după ce obțin hotărâri judecătorești prin care li se recunosc drepturile, victimele acestor abuzuri dau piept cu nepăsarea și indiferența celor din echipa Mazăre - Constantinescu. Exemplele în acest sens sunt nenumărate și mă opresc la cazul moștenitorilor familiei Sturdza care, deși se află în posesia unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, se lovesc de abuzurile primarului Radu Ștefan Mazăre. Tot la abuzuri se înscrie și desființarea de către președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, a instituțiilor teatrale din Constanta și înființarea altelor noi, măsură declarată de către instanțe nelegală și anulată, de pe urma căreia se va plăti din banii noștri, ai contribuabililor, aproximativ 15 miliarde de lei vechi. Vorbeam de cazuri în care instanțele de judecată sancționează direct ilegalitățile primarului constănțean. În urmă cu mai bine de o lună, vă relatam despre amenda aplicată primarului Constanței Radu Ștefan Mazăre pentru nepunerea în executare a unei hotărâri judecătorești. Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de primarul Municipiului Constanța împotriva sentinței tribunalului prin care s-a admis acțiunea intentată de SC Balcan Expres SRL, prin avocatul Ion Popescu, și a dispus obligarea lui Mazăre la plata unei amenzi în valoare de 20% din salariul minim pe economie pe zi de întârziere până la executarea obligației prevăzută în titlul executoriu. Nu este singurul caz de acest gen și în cele ce urmează o să vă prezentăm încă o dovadă că primarului și acoliților săi nu le pasă de amenzile aplicate de judecători. Daune cominatorii de 100 de lei pe zi de întârziere Printr-o sentință din noiembrie 2007, primarul Constanței, Radu Mazăre, este obligat la plata unor daune cominatorii de 100 lei, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data pronunțării hotărârii și până la executarea efectivă a unei obligații de punere în posesie a reclamațiilor asupra unui teren de trei hectare. Dar să vedem despre ce este vorba. Melania Liana Dumitru, Marina Doina Vlăsceanu, prin mandatar Mihai Iustin Ocnărescu, și Paul Dinu Zaharia, Anemona și Iustin Mihai Ocnărescu au formulat, prin avocatul Marius Voivozeanu, la Judecătoria Constanța, o plângere împotriva Comisiilor locale și județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din Constanța, ca urmare a refuzului de punere efectivă în posesie asupra unei suprafețe de trei hectare de teren, situată în Constanța. Ei solicitau instanței să admită plângerea, să comunice soluția de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafața respectivă, să pună efectiv în posesie proprietarii și să-l oblige pe primar la plata unor daune cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere. Ce au constatat judecătorii? Magistrații de la Judecătoria Constanța au constatat, în primul rând, că aprobarea cererii de reconstituire asupra terenului le-a fost comunicată de către Comisiile Locală și Județeană Constanța în septembrie 2006, pe parcursul cercetării judecătorești, deși cererea fusese înregistrată în urmă cu un an, respectiv, septembrie 2005 și exista obligația legală de comunicare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire a hotărârii pronunțate asupra cererii. „Hotărârea de reconstituire în natură, pe un alt amplasament decât cel deținut, nu a fost executată de comisia locală și de primar în calitate de președinte al acestei comisii, fiind încălcate prevederile imperative ale Legii 18/1991 și ale Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, deși există suprafețe libere de teren“, se arată, printre altele, în motivarea sentinței. Instanța a constatat că primarul refuză în mod culpabil executarea obligației de punere în posesie efectivă a reclamanților asupra terenului de trei hectare. Așa cum spuneam, judecătorii au admis plângerea formulată și l-au obligat pe Mazăre să pună de îndată reclamanții în posesia terenului. Mai mult, primarul a fost obligat la plata unor daune cominatorii de 100 lei, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data pronunțării hotărârii și până la executarea efectivă a obligației de punere în posesie a reclamanților asupra terenului. Deși a încălcat legea, nici la ora actuală Mazăre nu i-a pus în posesie pe proprietari. Ba, mai mult, el a atacat în recurs decizia judecătorilor, dosarul aflându-se în prezent în vizorul judecătorilor de la Tribunalul Constanța. Oricum, primarul nu prea pare să dea semne că îi pasă de justiție și de deciziile luate de judecători. Atâta vreme cât socotelile nu ies pe placul edilului, e clar că deciziile magistraților sunt apă de ploaie. Așa cum am mai spus și în alte situații, mai grav este însă faptul că, în majoritatea cazurilor, persoanele care sunt victime ale abuzurilor comise de edilul Constanței se îndreaptă cu acțiuni la CEDO și statul român este obligat atunci să plătească din banii noștri, ai contribuabililor, nesimțirea și indiferența lui.