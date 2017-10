Radu Mazăre o apreciază pe Elena Udrea pentru… „ce face la PD-L Constanţa“

Pe principiul „Întărâtă-i, drace, că și mie-mi place”

Radu Mazăre o apreciază pe Elena Udrea pentru… „ce face la PD-L Constanța“

PD-L Constanța se scufundă sub privirile pline de gratitudine ale pesediștilor, iar Radu Mazăre, în stilu-i sarcastic, nu ezită chiar să își manifeste public „aprecierea“ față de politica de autodistrugere, savurând din plin situația actuală din partidul prezidențial. Totul, sub masca unei false considerații pe care, cică, ar nutri-o față de politica „noii generații” din PD-L… „Eu o apreciez pe Elena (n.n. Elena Udrea). Cred că este un lucru bun ce face doamna Udrea la Constanța”, a declarat ieri primarul Radu Mazăre. Replica lui Mazăre a venit în urma afirmațiilor făcute de unii pedeliști constănțeni din tabăra răzvrătiților care au tot bătut monedă, în ultimul timp, pe faptul că secretarul executiv al PD-L s-ar conversa destul de des la telefon cu primarul tomitan. „Aș putea spune că discut des cu doamna Udrea. Mă cunosc cu ea, mi-au făcut cunoștință niște prieteni comuni din București”, a încercat o lămurire în acest sens edilul șef al Constanței. Cu un zâmbet insinuant în colțul gurii, Mazăre nu a ezitat să afirme și că o apreciază pe Elena Udrea pentru că „este un lucru bun ce face ea la Constanța” și mai ales pentru faptul că „este un politician bătăios. Ce dacă umblă în mini-jupe? Și eu umblu în pantaloni scurți. Se poate face treabă și în pantaloni scurți și în minijupe”, este de părere Mazăre. „E un lucru bun ce se întâmplă în PD-L Constanța. Se mai schim-bă generațiile, iar Elena este re-prezentanta tinerei generații în politică. Mai trageți dumneavoastră con-cluzii, mai comentați…”, a conchis Mazăre. Tot respectul… Iar dacă e să dăm curs invitației liderului social-democrat de a trage noi concluziile și de a comenta situația, trebuie să facem o scurtă recapitulare a situației cu care se confruntă în prezent partidul prezidențial la malul mării. La scurt timp după turul doi al alegerilor locale, conducerea centrală a PD-L a desemnat tandemul Elena Udrea - Valeriu Stoica să se ocupe de reorganizarea filialei constănțene. Dintre cei doi, Udrea a fost singurul reprezentant al conducerii PD-L care s-a implicat în acest proces, ea fiind cea care a venit și a anunțat desemnarea lui Ion Popescu la cârma organizației județene a partidului. În ciuda faptului că, după cele câteva întâlniri pe care le-a avut la Constanța, Elena Udrea a declarat că lucrurile încep să se așeze în organizația județeană tomitană, realitatea este cu totul alta. Situația pare a fi scăpat de sub control, în prezent, pedeliștii de rând nemaiștiind, de fapt, cine le sunt liderii adevărați. Cu două conduceri și vizibil scindați în două tabere, situația din PD-L Constanța poate induce orice altceva dar numai apreciere sinceră - nu pentru situația în care se află.