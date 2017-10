RADET a dat în judecată 405 asociaţii de proprietari pentru neplata penalităţilor din perioada 2000-2004

Deși vina aparține instituției, care nu a calculat factura la timp,

RADET a dat în judecată 405 asociații de proprietari pentru neplata penalităților din perioada 2000-2004

Asociația de proprietari nr. 103 a fost dată în judecată de către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) pe motiv că nu a achitat penalitățile la facturile de apă caldă și căldură, în sumă de 7.300 de lei, acumulate în perioada 2000-2004. Nu este un caz singular. În vederea recuperării debitelor pe care asociațiile de proprietari le au către regie, 405 de asociații au procese cu regia locală de la începutul acestui an. Pe lista cauzelor aflate pe rol săptămâna trecută la Judecătoria Constanța s-a aflat procesul dintre RADET Constanța și Asociația de proprietari nr. 103. Motivul: regia are de recuperat suma de 7.300 de lei. Elena Vărzaru, administratorul asociației ne-a explicat că suma de 7.300 de lei pe care asociația o are de plătit RADET-ului repre-zintă penalitățile din perioada 2000-2004. „În decembrie 2007 am primit prima somație în care era specificată întârzierea de plată la factura de încălzire și apă caldă. Facturile au fost plătite, doar că întârzierile au fost mari”, afirmă administratorul. Oamenii sunt conștienți că vor pierde procesul Elena Vărzaru susține că oa-menii care sunt arondați la aso-ciația pe care o administrează sunt, în marea majoritate, pensionari. „Pentru că au pensiile foarte mici, oamenii nu înțeleg că trebuie să plătească fondul de rulment”, susține femeia. Abia acum, după ce au fost dați în judecată, oamenii plătesc 60 de lei pentru fondul de rulment. Asociația de proprietari nr. 103 are în administrare două blocuri cu câte două scări de 10 etaje. Cu toții știu că vor pierde procesul și speră într-o minune care să le anuleze penalizarea. Elena Vărzaru susține că și foștii administratori au lăsat datorii mari și consideră că RADET-ul ar fi trebuit ca, la sfârșitul fiecărui an fiscal, să trimită somație de plată a datoriilor, nu după ani. Pe lista de întreținere a locatarilor care aparțin de Asociația de proprietari nr. 103 sumele care vor figura vor fi majorate considerabil. Oamenii recunosc că ei sunt de vină și că datoriile acumulate în timp sunt purtătoare de penalități. 405 asociații de proprietari date în judecată În perioada 2001-2004, RADET Constanța nu a calculat și facturat penalitățile de întârziere la plata facturilor de către asociațiile de proprietari. Explicația dată de reprezentanții biroului de comunicare și control pentru necalcularea penalităților este Ordonanța de Urgență nr. 5/ 2003, care prevede acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și facilități acordate populației pentru plata energiei termice. Astfel că, în prezent, actuala conducere a regiei face treaba foștilor reprezentanți. În condițiile în care în perioada mai sus menționată oamenilor nu li s-au calculat penalități, nici asociațiile de proprietari nu au majorat facturile. Potrivit informațiilor furnizate de Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța (UAPC), în luna martie 2005, RADET Constanța a calculat și facturat pentru prima dată penalități de întârziere la plata facturilor pe toată perioada 2001-2004. Situația a devenit explozivă, imposibil de rezolvat, deoarece s-au schimbat mulți administratori, președinți și comitete executive în asociațiile de proprietari, mulți proprietari au decedat, mulți și-au vândut apartamentele, multe asociații s-au dezmembrat. Nu este normal ca proprietarul unui apartament din 2008 să plătească penalitățile altuia din 2001, care între timp s-a mutat. Începând cu luna ianuarie 2008, RADET Constanța a dat în judecată 405 de asociații de proprietari pentru recuperarea penalităților. „Pentru perioada 2001-2004 situația nu poate fi rezolvată, chiar dacă Justiția ar da câștig de cauză RADET-ului, deoarece asociațiile de proprietari nu au patrimoniu și executorul judecătoresc nu are ce să le ia”, ne lămurește Marcel Dragu, președintele UAPC.