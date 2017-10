Queen denunță utilizarea piesei sale „We Are the Champions” de către Donald Trump

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Legendara trupă britanică Queen a denunțat marți utilizarea unuia dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, „We Are the Champions”, de către politicianul american Donald Trump în momentul când a urcat pe scena Convenției Republicane, relatează AFP.„O utilizare neautorizată la Convenția republicană împotriva voinței noastre”, denunță un mesaj lapidar al trupei de rock britanice pe contul său de Twitter.Trump a folosit cântecul lui Queen în pofida rezervelor exprimate de trupă. În iunie, chitaristul Brian May subliniase deja că nu va autoriza pe nimeni, nici chiar pe Trump, să utilizeze acest cântec în scopuri politice.Imediat după intonarea acestei piese la Convenția republicană, rețelele de socializare au fost inundate de comentarii sarcastice privind alegerea de către Partidul Republican, care apără valorile conservatoare ale familiei și se opune trup și suflet căsătoriilor gay și în general cererilor homosexualilor, a acestui cântec compus de un muzician gay care a murit de complicații legate de SIDA.Queen nu este singura trupă care a denunțat utilizarea neautorizată a pieselor lor de către Donald Trump în campania sa electorală. Adele, Rolling Stones, R.E.M și Neil Young i-au cerut politicianului populist, care a devenit marți candidatul oficial al republicanilor la Casa Albă, să înceteze să le mai folosească piesele.