Putin vizitează arhipelagul Franz Josef pentru a reafirma prezența rusă în regiunea arctică

Ştire online publicată Miercuri, 29 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele rus Vladimir Putin viziteaza un arhipelag situat la Oceanul Arctic, in cadrul unei efort de reafirmare a prezentei Rusiei in regiune, relateaza The Associated Press, citata de News.ro.Seful statului rus a vizitat arhipelagul Franz Josef, din care fac parte 192 de insule, unde armata rusa a construit recent o noua pista si lucreaza la deschiderea unei noi baze. In timpul vizitei, Putin a inspectat, miercuri, o cavitate intr-un ghetar pe care oamenii de stiinta o folosesc pentru a studia permafrostul.El a stat de vorba cu experti in domeniul mediului care au lucrat la curatarea zonei de deseuri din perioada sovietica. Premierul rus Dmitri Medvedev si alti oficiali rusi de rang inast l-au insotit pe liderul rus in aceasta vizita.Kremlinul a reafirmat prezenta rusa in Artica drept una dintre prioritatile sale, in contextul unei rivalitati tot mai puternice asupra acestei regiuni, in subsolul careia se estimeaza ca s-ar afla pana la un sfert din zacamintele nedescoperite de petrol si gaze naturale.