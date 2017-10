Putin şi-a făcut viaţa privată secret de stat

Putin și-a făcut viața privată secret de stat

"El este capul familiei și ia deciziile pe care le consideră necesare'', a declarat în octombrie purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, atunci când a fost întrebat despre această situație, subliniind că trebuie respectată alegerea personală a premierului."Putin nu vrea deloc să vorbească despre acest lucru, iar directorii tuturor mass-media importante au fost informați. Niciun ziarist nu îndrăznește să abordeze acest subiect delicat ", a explicat pentru AFP fostul consilier al lui Putin, Gleb Pavlovski. "În urmă cu zece ani, nu-și arăta fetele din rațiuni de securitate, dar atunci se știau mai multe despre ele. Astăzi, el are o viziune nouă asupra personalității sale, de om singur, căsătorit cu statul", a precizat Pavlovski.În aprilie 2008, ziarul Moskovski Korrespondent a fost oprit câteva zile după ce-a menționat o posibilă recăsătorire a lui Putin cu gimnasta Alina Kabaeva, o campioană olimpică de două ori mai tânără decât el. Putin a negat ulterior aceste zvonuri, avertizându-i pe cei "care se amestecă în viața altora cu nasul lor mucos și fantezii erotice''.Ludmila Putina approape că nu mai apare în public. Ea nu a votat alături de soțul ei la alegerile legislative din decembrie, iar premierul a asistat singur la slujba de Crăciun din ianuarie, spre deosebire de președintele Dmitri Medvedev, care a fost însoțit de soția sa.Nu se știe nimic despre cele două fiice ale lui Putin. Ultimele fotografii cu Maria, 26 de ani, și Katerina, 25 de ani, datează din copilăria acestora.Acest subiect tabu a fost ridicat și în cursul unei mari manifestații a opoziției împotriva lui Putin, la Moscova, în februarie, de criticul muzical Artemi Troițki, care a declarat în fața a zeci de mii de protestatari că țara ar trebui să aibă informații cu privire la familia liderului său."Sunt deja nouă ani de când fiicele sale studiază la Universitatea din Sankt Petersburg, dar nimeni nu le-a văzut acolo. Soția candidatului (la prezidențiale) apare în public atât de rar încât se zvonește că se află într-o mănăstire. La acestea se adaugă bârfele despre prietene tinere și copii secreți", a scris Troițki pe blogul său, denunțându-l pe "Barbă Albastră al Kremlinului''. ''Nu veți găsi așa ceva nici în Coreea de Nord, nici în Africa Centrală", a afirmat el.Cu o îndrăzneală neobișnuită, micul Teatr.Doc din Moscova a pus în scenă, cu trei săptămâni înainte de scrutinul prezidențial din 4 martie, o piesă satirică intitulată ''BerlusPutin'', unde Alina Kabaeva este prezentă in fanteziile erotice ale eroului, a cărui soție este plasată într-o chilie de mănăstire.Potrivit sociologului Olga Krâștanovskaia, specialistă în elitele ruse, problema transparenței în viața privată a liderului îi poate preocupa doar pe ''prooccidentalii care reprezintă sub 10 % din populație". "În ansamblu, societatea este foarte conservatoare, având o atitudine patriarhală față de femei. Bărbatul are un rol special și nu trebuie să împartă puterea cu soția sa", spune ea.Afișarea Raisei, soția lui Mihail Gorbaciov, care nu și-a ascuns dragostea față de nevasta sa elegantă și cultivată, a fost o excepție în istoria țării și i-a iritat pe mulți ruși, amintește ea. Spre deosebire de SUA, unde minciuna privind relațiile sexuale cu o stagiară a fost pe punctul de a-l costa președinția pe Bill Clinton, ''societatea rusă nu vrea să știe adevărul", spune Krâștanovskaia. "În același timp, se vehiculează zvonuri care fac din Putin un seducător, cu amante tinere și frumoase și copii", a concluzionat sociologul.