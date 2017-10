Putin, reacție acidă în cazul crizei refugiaților

Vineri, 04 Septembrie 2015

Europa urmează orbește politica americană față de imigranți în cadrul angajamentelor aliate, iar apoi poartă singură povara afluxului important de imigranți, a declarat joi seara președintele rus Vladimir Putin la un forum economic regional la Vladivostok (Extremul Orient), potrivit agenției de presă RIA Novosti, citată de Agerpres."Am spus de mai multe ori: această criză era destul de previzibilă. Dacă vă amintiți, Rusia și eu personal am avertizat în legătură cu aceasta cu câțiva ani în urmă. Am avertizat că vor exista probleme de amploare, dacă așa-numiții noștri parteneri occidentali vor duce — așa cum am spus întotdeauna — acea politică externă greșită, în special în regiunile lumii musulmane din Orientul Mijlociu, Africa de Nord, pe care o duc acum", a afirmat liderul rus."Aceasta este politica impunerii standardelor proprii, fără a ține cont de particularitățile istorice, religioase, naționale, culturale ale acestor regiuni", — a adăugat șeful statului rus, potrivit căruia "aceasta este în primul rând politica partenerilor noștri americani'.În acest context, Putin și-a exprimat surprinderea că o partea a presei din SUA critică Europa pentru rigiditatea excesivă față de imigranți, afirmând că Statele Unite sunt cele care au provocat problema."SUA nu se confruntă cu un aflux de imigranți atât de mare", în timp ce Europa "urmează orbește instrucțiunile Statelor Unite' și suferă foarte mult, a insistat Putin, într-o întâlnire cu jurnaliștii în marja acestui summit regional, care și-a deschis joi lucrările.