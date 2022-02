Putin: "Ne dorim pace, dar răbdarea noastră are o limită". SUA și NATO rămân sceptice

"Ne dorim pace, dar răbdarea noastră are o limită". A fost mesajul lui Putin pe măsură ce s-au înmulţit avertismentele că o invazie în Ucraina poate începe în orice moment. Rusia cere garanţii imediate că Ucraina nu va intra în NATO. De la Washington vin însă ameninţări dure. Un atac asupra Ucrainei va însemna falimentul economiei ruse, a avertizat Joe Biden. Iar un atac asupra unei ţări NATO va fi contracarat cu toată forţa de care dispune America, scrie observatornews.roUcraina s-a trezit, ieri, ţinta mai multor atacuri cibernetice. Site-ul Ministerului Apărării din Ucraina a picat. Au fost atacate şi două bănci din această ţară. Centrul ucrainean de securitate cibernetică a pus atacurile pe seama Rusiei.Astfel de atacuri sunt considerate o ameninţare tot mai mare, în special de Statele Unite, care au avertizat din nou Rusia să renunţe la astfel de tactici.NATO a cerut însă mai mult decât această retragere simbolică.Jens Stoltenberg, secretar general NATO: Nu am văzut nicio retragere sau detensionare în teren. Dar vom continua să monitorizăm cu atenţie, vom urmări ce fac şi facem apel la ei să detensioneze situaţia. Nu este prea târziu pentru Rusia să îşi retragă forţele.Un puternic mesaj pentru Rusia a venit şi din partea preşedintelui SUA, Joe Biden.Joe Biden, preşedintele SUA: Dacă Rusia înaintează, vom ralia întreaga lume pentru a ne opune acestei agresiuni. Aceste măsuri sunt gata să intre în vigoare imediat când şi dacă Rusia face o mişcare. Vor fi consecinţe pe termen lung, vom submina capacitatea Rusiei de a fi competitivă economic şi strategic.Biden a spus că Statele Unite nu vor interveni militar în Ucraina. Însă răspunsul va fi altfel, în cazul unei agresiuni la adresa ţărilor NATO.Joe Biden, preşedintele SUA: Statele Unite vor apăra fiecare centimetru din teritoriile NATO, cu întreaga forţă a puterii americane. Un atac împotriva unei ţări NATO, înseamnă un atac împotriva noastră, a tuturor.Pentru că batalioanele tactice de la graniţă ar fi deja ampalsate în poziţie de atac. Oficialii occidentali sunt, la rândul lor, sceptici.Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO: Rusia încă are timp să se retragă de pe marginea prăpastiei, să înceteze pregătirile de război şi să pregăteacă o soluţie paşnică, mai scrie observatornews.ro