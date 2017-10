Putin: Eventualele noi sancţiuni contra Rusiei vor avea efecte grave asupra Ucrainei

Putin: Eventualele noi sancțiuni contra Rusiei vor avea efecte grave asupra Ucrainei

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Eventualele sancțiuni suplimentare impuse de Occident Rusiei ar putea avea grave consecințe asupra economiei Ucrainei, avertizează președintele rus, Vladimir Putin, într-un interviu acordat postului german ARD."Băncile ruse au acordat un împrumut de 25 de miliarde de dolari economiei ucrainene. Dacă partenerii noștri europeni și americani vor să ajute Ucraina, atunci cum pot afecta baza financiară, limitând accesul instituțiilor financiare ruse la piețele mondiale de capital?", a spus Putin."Vor să provoace falimentul băncilor ruse? În acest caz, vor provoca falimentul Ucrainei", a avertizat Putin."Noi am acordat Ucrainei un împrumut de trei miliarde de dolari acum un an, cu condiția ca datoria totală a acestei țări să nu depășească 60% din PIB. În caz contrar, Ministerul rus al Finanțelor are dreptul să ceară o rambursare anticipată. Dacă vom face acest lucru, întregul sistem financiar ucrainean se va prăbuși. Dar am decis deja să nu îl facem. Nu vrem să agravăm situația, vrem ca Ucraina să își revină", a explicat Putin, citat de mediafax.