Putin, cel mai puternic om din lume, îl învinge pe Obama

Ştire online publicată Joi, 31 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Vladimir Putin a fost desemnat cel mai puternic om din lume, in anul 2013, de catre prestigioasa revista americana Forbes. Putin a reusit astfel sa-l invinga pe Barack Obama, presedintele Statelor Unite, care a detinut titlul in 2012, iar acum s-a situat pe locul al doilea.Liderul rus Vladimir Putin a obtinut prima pozitie in topul celor mai influenti oameni din lume, datorita puterii sale pe care o exercita in Rusia, dar si pe scena mondiala, potrivit Forbes, citat de Ziare.com.