Putin are susţinerea majorităţii ruşilor

Putin are susținerea majorității rușilor

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Rusiei, Vladimir Putin, candidat la președinție în 2012, are în continuare susținerea majorității rușilor, în pofida manifestațiilor masive de la Moscova, anunță purtătorul de cuvânt al primului-ministru, Dmitri Peskov. "În calitatea de politician și de candidat la președinție, Vladimir Putin are în continuare susținerea majorității", a declarat Peskov, în ceea ce este prima reacție oficială după protestele de sâmbătă. "În ceea ce privește revendicările manifestanților, opiniile lor au fost auzite. Noi le respectăm. Oamenii care au ieșit pe străzi sunt o parte importantă a societății, dar sunt în minoritate", a subliniat Peskov. "Este evident că Putin este candidatul la președinție care nu are concurent", adaugă el. Zeci de mii de persoane au participat, sâmbătă, la Moscova, la mitingul opoziției, care denunță presupuse fraude înregistrate în scrutinul legislativ din 4 decembrie, câștigat de partidul Rusia Unită, al lui Vladimir Putin.