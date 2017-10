Puştii Farului susţin în Giuleşti examenul de maturitate

Puștii Farului susțin în Giulești examenul de maturitate

După ce, în meciul cu „lanterna” Gloria Buzău, din debutul returului, au făcut față, tinerii „rechinilor” au parte, vineri, de primul adversar redutabil și de o atmosferă teribilă: intră în „infernul” din Giulești. Antrenorul principal al Farului, Ion Marin, crede că, pentru puștii săi, meciul din Giulești, care se joacă mâine, de la ora 20,45, în direct la Antena 1, reprezintă un adevărat test al maturității. „Ne bazăm pe ambiția și dorința de afirmare a acestor copii, care, împletită cu rutina celorlalți, să ne aducă un scor pozitiv în partida cu Rapid. Tinerii noștri trebuie să capete experiență evoluând în asemenea meciuri și înfruntând ostilitatea unei galerii ca a Rapidului, recunoscută pentru forța sa. Ne vom juca șansa cu mult curaj și, sperăm, cu inteligență. Simțim nevoia de continuitate în rezultate favorabile și, într-un fel, avem de luat și o revanșă după acel 0-2 sec din tur. Noi vrem să obținem cât mai mult din fiecare meci”, a punctat „Săpăligă”. Principalul constănțean crede că, pentru a reuși în Giulești, unde Farul ar fi mulțumită și cu un egal, „rechinii” trebuie să aibă organizare în joc, să fie concentrați și să dea dovadă de un angajament deosebit. „Farul a mai produs, în ultimii ani, surprize și a mai făcut meciuri memorabile în fieful Rapidului. Îmi aduc aminte de o victorie cu 3-2, de un egal alb sau de o înfrângere cu 2-3, în care am cedat extrem de greu, după ce am condus cu 1-0 la pauză și apoi cu 2-1, fiind învinși pe final”, a mai spus Ion Marin. „Săpăligă” crede că, în Giulești, dracul nu-i chiar atât de negru, astfel încât clubul nu se află chiar pe marginea prăpastiei, situația fiind și amplificată într-un stil propriu Giuleștiului. „Criza financiară afectează toate echipele, nu numai Rapidul. Cazul din Giulești a și fost mediatizat foarte mult, dar, după părerea mea, problemele nu au afectat jocul echipei, care a câștigat cu 3-1 la Bistrița, în prima etapă a returului. Am văzut în acel meci o echipă a Rapidului organizată, cu jucători valoroși, care au soluții și pot decide duelurile individuale. În atac, rapidiștii au dovedit fantezie și inventivitate, dar în defensivă se pare că au unele probleme. Pentru Farul, un scor pozitiv vineri înseamnă și un capital de imagine, pentru jucători, echipă și club”, a mai spus antrenorul „rechinilor”.