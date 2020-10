Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, testată pozitiv pentru COVID-19

Purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei americane, Kayleigh McEnany, a anunţat luni că a fost testată pozitiv pentru COVID-19, relatează postul CNBC.''După ce am fost testată negativ de fiecare dată, inclusiv în fiecare zi începând de joi, luni dimineaţă am fost testată pozitiv pentru COVID-19 fără să am simptome'', a scris McEnany pe Twitter.În timp ce preşedintele Donald Trump este în continuare internat în urma infectării cu noul coronavirus, purtătoarea sa de cuvânt a mai menţionat în postare că unitatea medicală a Casei Albe a stabilit că printre contacţii ei apropiaţi nu se numără ziarişti.McEnany a susţinut joia trecută un briefing de presă la Casa Albă, cu numai câteva ore înainte ca Hope Hicks, o consilieră apropiată a lui Donald Trump, să fie testată pozitiv pentru COVID-19, puţin timp mai târziu preşedintele însuşi şi soţia sa, Melania, fiind la rândul lor testaţi pozitiv.