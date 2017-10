Duminică, la Tg. Jiu, de la ora 18, Pandurii - FC Farul

Puncte pentru locul 15

Farul are șanse de a ocupa ultima poziție retrogradantă și joacă la Tg. Jiu pentru a rămâne pe urmele Gaz Metanului. Mai mult, o victorie în fieful gorjenilor, coroborată cu înfrângerea medieșenilor acasă, i-ar duce pe constănțeni la numai un punct în spatele oamenilor lui Pustai. Cu trei etape înainte de finalul Ligii 1, Farul este în cursă pentru ocuparea poziției a 15-a, care, deși duce în eșalonul secund, ar putea asigura totuși rămânerea în campionat, prin prisma problemelor pe care le au FC Argeș și U Craiova. Aflați pe locul 16, constănțenii speră să depășească Gaz Metan, ocupanta actuală a ultimei poziții retrogradante (cu patru puncte în fața dobrogenilor), bizuindu-se și pe programul mai ușor pe care îl au față de sibieni. În runda de față, Farul joacă la Tg. Jiu, iar Gaz Metan acasă cu Gloria Bistrița, constănțenii trăgând nădejde ca, printr-un rezultat pozitiv, să păstreze șanse teoretice la locul 15 sau, și mai bine, să reducă distanța dintre ei și Gaz Metan, înaintea jocului direct din etapa viitoare, de la Constanța. Pe de altă parte, privind și cealaltă față a monedei, dacă Gaz Metan câștigă, iar Farul pierde, constănțenii își iau adio de la locul 16, dacă nu primesc un verdict favorabil de la TAS. De aceea e atât de important acest meci cu Pandurii, din care Farul trebuie să scoată cel puțin un punct. „Suntem motivați și sperăm să câștigăm la Tg. Jiu. Cele trei puncte pe care le așteptăm de la TAS și cazurile Argeș și Craiova ne mențin vie speranța. Pandurii nu mai are ce pierde, dar cu siguranță ne așteaptă o partidă dificilă. Gorjenii sunt o nucă greu de spart pe teren propriu”, a declarat Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului. Chiar dacă Pandurii este lipsită de griji, antrenorul Sorin Cârțu spune că mai are pentru ce lupta, trăgând la locul zece, obiectivul inițial al echipei. „Dacă noi câștigăm cu Farul, iar Argeșul ia bătaie, ne ducem pe zece, în obiectiv. Disputa de duminică e meci de locul zece. Din câte cunosc, Farul nu e retrogradată nici de pe poziția pe care e acum, așa că vom avea o dispută grea”, a mai spus Cârțu. Atât Farul, cât și Pandurii se confruntă cu probleme de lot. Constănțenii nu se pot baza pe Băcilă, Gerlem (suspendați, brazilianul primind o etapă după eliminarea din partida cu FC Argeș), Vlas (accidentat) și Alibec (aflat în Franța cu lotul național Under-19). Pandurii îi are indisponibili pe Ad. Rusu, Murgan, Ghindeanu, Martinovic, Hidișan (accidentați) și Păcurar (suspendat). *** Formația probabilă a Farului: Curcă (cpt.) - Mățel, Pătrașcu, Rastovac, Vukomanovic - Fatai, Ben Teekloh, Rusmir, Gaston - Voiculeț - Chico. Meciul începe la ora 18 și nu este trasmis în direct. Arbitrează Alexandru Tudor (București); asistenți, Eduard Dumitrescu (Pitești), Mircea Orbuleț (București); rezervă, Dan Monea (Cluj); observatori, Ioan Mureșan (Timișoara), Nicolae Dobrescu (București).