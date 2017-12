Puigdemont ar risca să revină în Spania

14 Decembrie 2017

Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit în Belgia împreună cu patru dintre miniștrii săi pentru a nu ajunge pe mâna justiției spaniole după ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat, ieri, la Bruxelles că ar fi dispus să-și asume riscul de a reveni în Spania dacă după alegerile regionale anticipate din 21 decembrie va redeveni premier al Cataloniei, informează agenția EFE.Vorbind cu presa prin videoconferință, Puigdemont și-a manifestat speranța că, dacă va fi reînvestit șef al executivului regional, „vor conta mai mult voturile decât cătușele”.El este cap de listă al platformei „Junts per Catalunya” (Împreună pentru Catalonia), pe care se mai regăsesc și unii dintre foștii săi miniștri din executivul destituit de premierul spaniol, Mariano Rajoy, în urma punerii Cataloniei sub tutelă.El are însă un concurent pentru postul de șef al executivului catalan, acesta fiind însuși fostul său vicepremier Oriol Junqueras, aflat în prezent în arest alături de ceilalți membri ai acelui executiv rămași în Spania (cu excepția unuia care a demisionat înaintea autoproclamării independenței) și care este propus de formațiunea Esquerra Republicana de Catalunya (Stânga Republicană a Cataloniei - ERC).