Publicitatea stradală prezintă doar partea frumoasă a creditului

Mai nou, străzile din Constanța sunt împânzite cu noile afișe de la CEC Bank ce prezintă oferta de credit pentru investiții imobiliare. Nimic neobișnuit, până vezi procentul ce ocupă mai mult de jumătate din spațiul publicitar: 7,98%. Te gândești, aproape surprins, că procentul este dobânda la creditul pentru casă, însă, adevărul este undeva la mijloc. Dacă te uiți cu atenție la afișaj, poți observa că procentul reprezintă de fapt dobânda fixă doar în primul an! În partea de jos a ofertei este prezentată și dobânda anuală efectivă de 10,15%, pentru un credit ipotecar de 360.000 de lei, pe 35 de ani. Mai mult, dacă vrei să afli și dobânda din ceilalți 34 ani în care te vei îndatora la banca respectivă, din afișul respectiv, nu ai nicio șansă de reușită. Informarea completă, fie prin call-center-ul băncii, fie obținută pe site-ul oficial, îți taie din elan și îți arată ca viața nu e chiar așa de roz. După primul an, creditul va avea o dobândă variabilă de 10%. Iar folosirea expresiei „10% dobânda, în prezent”, de pe site-ul oficial CEC Bank, nu mai ține loc de interpretări. Și te gândești de ce banca nu ar face aceleași creșteri ale dobânzii precum cele practicate în prezent, pe piața bancară, sub pretextul oscilației evoluției cotației ROBOR și ROBIR. Și, astfel, dobânda poate ajunge, după primul an, la valori mult mai mari, pentru că banca are dreptul de a o modifica oricând consideră că este necesar, conform contractului (de aceea cuvântul „variabilă” este alăturat „dobânzii”). Millennium Bank este o altă bancă ce practică acest sistem de dobânzi pentru creditele ipotecare. Astfel pentru primele 6 luni, Millennium Bank acordă suma la o dobândă fixă de 7,5%, pentru creditele în lei și 5,5%, pentru cele în euro. Rata dobânzii variabile nu este afișată pe site-ul oficial al băncii, ci doar un mod complicat de calcul, buror6M + 3pp, pentru lei și Euribor6M + 3pp, pentru euro. În plus, ești informat că, începând cu data de 7 octombrie 2008, rata de dobândă a creditelor ipotecare a crescut cu 1,50 puncte procentuale. De asemenea, pentru a atrage potențialii clienți, agenția Romexterra Bank din Constanța are afișată la intrare oferta de credite pentru investiții imobiliare fără dobânzile practicate și doar cu „notițele”: grad maxim de îndatorare: 70% și perioada maximă de acordare: 40 de ani. Procentul dobânzilor nu este afișat din motive serioase, ce ar putea goni clientul: 13,25%, pentru creditele în lei și 8,25%, pentru cele în euro.