Publicarea numelor a peste 23.000 de proprietari de arme a declanşat un val de isterie în SUA

Publicarea numelor a peste 23.000 de proprietari de arme a declanșat un val de isterie în SUA

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gawker, un grup american media online, a publicat lista celor peste 23.000 de persoane care dețin arme de foc la New York, la câteva zile după controversele provocate de apariția unei informații similare într-un ziar local, infor-mează AFP.Autorul articolului, John Cook, precizează că a obținut un document de 446 de pagini în urmă cu doi ani și jumătate de la poliția din New York, dată fiind legea privind dreptul la liberă informare.Adresele deținătorilor de arme de foc nu au fost furnizate de către poliție, ceea ce contrazice amintita lege. Pe listă figurează congres-meni și personalități din lumea televiziunii, a spectacolului și din mediul de afaceri.Lista a fost realizată drept urmare a masacrului de la Newtown (Connecticut), comis la 14 decembrie și soldat cu 27 de morți, între care 20 de copii.Un ziar local, Journal News, a de-clanșat critici violente și amenințări publicând în umă cu două săptămâni numele și adresele a aproxi-mativ 33.000 de deținători de arme în comitatele Westchester și Rock-land, sub forma unei hărți interactive.În replică, mii de persoane au protestat insistând că publicarea acestei liste, obținută în mod legal, îi pune în pericol pe proprietarii de arme care respectă legea. Adrese și fotografii ale ziariștilor de la Journal News au fost postate pe internet, iar unii jurnaliști au primit amenințări cu moartea. Publicația cu sediul la White Plains a angajat paznici înarmați.