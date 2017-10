PSD + PNL - alianţe în localităţile constănţene pentru câştigarea primăriilor

PSD + PNL - alianțe în localitățile constănțene pentru câștigarea primăriilor

„Din ceea ce simt în momentul de față din starea de spirit a PSD, deși nu știu ce se va întâmpla până la toamnă, este că ne apropiem cu pași mărunți, dar siguri, de PNL”, declara zilele trecute negociatorul șef al social-democraților, Viorel Hrebenciuc. Liderul PSD are simțurile foarte bune, dacă ținem cont că liberalii și social-democrații din Constanța sunt de nedespărțit în întreg județul, în turul doi al alegerilor locale. În majoritatea localităților constănțene candidații PSD care dispută turul doi al alegerilor, cu un alt candidat decât cel al PNL, sunt sprijiniți de liberali fără prea mari discuții. Aceeași frăție se regăsește și în consiliile locale. La Mangalia, candidatul PSD, Claudiu Tusac, a bătut deja palma cu liberalii lui Viorel Oleniuc, creând o coaliție împotriva actualului primar democrat-liberal Zanfir Iorguș. Aceeași situație și la Năvodari, unde Matei Nicolae (PSD) se luptă în turul doi cu Tudorel Calapod (PD-L). „Menționez că mă susține PNL, nu Jean Paul Tucan. M-a sunat domnul George Dragomir și mi-a promis tot sprijinul, iar domnul Hașotti m-a asigurat că îmi va înlesni contactul cu ministerele de profil astfel încât să obțin fondurile necesare pentru rezolvarea problemelor orașului și pentru derularea proiectelor. Am mare nevoie de sprijinul PNL”, a declarat Matei. Și la Eforie lucrurile sunt aranjate, PSD și PNL bătând palma pentru susținere în turul doi și în noul consiliul local. Întrebat dacă s-a coalizat cu PNL, candidatul PSD, primarul Ovidiu Brăiloiu, a mărturisit că „este o mare compatibilitate” între cele două partide. „Lucrurile sunt așa cum ne-am dorit și noi și ei. În week-end am stabilit toate modalitățile de colaborare. Există o mare compatibilitatea între PNL și PSD”, a declarat pesedistul Brăiloiu. Relația dintre liberali și social-democrați este aceeași și la Murflar și Techirghiol, numai că aici pesediștii sunt cei care își pun serviciile în slujba candidaților peneliști, rămași în cursa electorală.