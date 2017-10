PSD a anunţat că Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au împărţit pachete pensionarilor din Eforie

În cadrul programului electoral al zilei de ieri

PSD a anunțat că Alexandru Mazăre și Eduard Martin au împărțit pachete pensionarilor din Eforie

Campania electorală a început de aproape o săptămână, iar candidații la fotoliile de senatori și deputați se calcă pe picioare să își demonstreze grija pe care o manifestă față de alegători. Potrivit unui comunicat de presă primit de la PSD Constanța și semnat de purtătorul de cuvânt Aurelian Arghir, nouă dintre cei 14 pesediști au avut ieri un program electoral foarte variat. De la prezența în emisiuni de radio și TV până la discoteci organizate pentru tineri și caravane medicale, discuții de la om la om și… „distribuire de pachete pensionarilor”, toate se regăsesc în programul electoral al pesediștilor, aferent zilei de ieri. Un singur lucru ne-a atras atenția în acest program și anume acțiunea de distribuire de pachete, activitate care, după cum reiese din comunicatul de presă transmis de PSD Constanța, s-ar fi regăsit în agenda lui Eduard Martin și cea a lui Alexandru Mazăre, pachete care se pare că au fost distribuite pensi-onarilor din orașul Eforie. Art. 55 din Legea nr 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului prevede: „(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum și primirea acestora de către alegător, în același scop, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepsește. (3) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele partidului respectiv.” Contactat telefonic în legătură cu această problemă, președintele Biroului Electoral Județean, judecătorul Adrian Oprea, a făcut și el trimite la aceleași prevederi legale și la sancțiunile aferente. Alexandru Mazăre neagă și amenință cu instanța Alexandru Mazăre a negat pe un ton agresiv că ar fi fost prezent la eveniment, deși comunicatul de presă al PSD spune cu totul altceva. „Este o greșeală. Nu am participat. Nu este acțiunea mea. Caută-mă tu la 11 dacă am fost acolo. Eu nu știu cine a dat comunicatul de presă. Eu spun că nu am fost. Dă tu la gazetă și caută-mă acolo! Și în momentul în care scrii, eu te-am dat direct în judecată pentru calomnie. Am martori că am fost în altă parte, probează tu că am fost acolo”, a declarat foarte nervos Alexandru Mazăre. Candidatul PD-L vrea să facă plângere penală Contracandidatul social-democratului pe colegiul 3 pentru Senat, pedelistul Daniel Florea, a anunțat că va face plângere penală împotriva lui Alexandru Mazăre dacă se va adeveri că a oferit pachete pensionarilor din Eforie, după cum precizează comunicatul de presă al PSD. „Dacă e adevărat ce scrie acolo și a dat pachete, vom analiza situația în cadrul partidului și, cel mai probabil, vom face plângere penală. Vom verifica fiindcă o astfel de acțiune este contra legii”, a precizat Florea.