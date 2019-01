Provocările periculoase şi farsele care pot duce la tragedii, interzise pe YouTube

Provocările periculoase și farsele care pot duce la tragedii, interzise pe YouTube







Reprezentanții platformei deținute de compania Google au precizat că materialele care prezintă conținut ce pune viețile utilizatorilor în pericol "nu au ce căuta pe YouTube", scrie Mediafax.



Totuși, compania are dificultăți în a impune regulile, conform unui raport realizat de Buzzfeed, potrivit căruia platforma are în continuare imagini ce înfățișează sau sugerează comportamente violente, în ciuda promisiunilor făcute de reprezentanții YouTube din ultima perioadă.



De asemenea, unele videoclipuri de acest fel au atras milioane de vizualizări, cu toate că YouTube susține că "are în vedere impunerea unor norme prin care sistemul de plăți pentru popularitate să nu mai poată încuraja asemenea abuzuri". O problemă pentru impunerea acestor reguli ține de lipsa unui sistem de referință: ce este considerat periculos e un lucru subiectiv, variind foarte mult de la persoană la persoană.



"Regulile comunității noastre interzic orice conținut care încurajează activitățile periculoase, care ar putea să aibă drept consecință răniri grave, și clarifică ce ar reprezenta o provocare sau o farsă vătămătoare", a anunțat compania.



"De acum încolo, site-ul susține că nu va mai accepta videoclipuri care conțin «farse ce transmit sentimentul de pericol sau răniri grave»", adaugă cei de la YouTube pe un formum al utilizatorilor. Așadar, sunt incluse farsele prin care cineva este păcălit că ar fi în mare pericol, chiar dacă nu există nicio amenințare.



Administratorii platformei video au spus că lucrează cu psihologi specializați în problemele copiilor pentru a detecta conținuturile care pot da naștere unor situații traumatizante pentru cei mici.

Platforma YouTube interzice videoclipurile care prezintă provocări periculoase și farse ce pot duce la răniri, după ce au existat mai multe filmulețe de acest fel în ultimii ani în mediul online cu consecințe grave și chiar fatale, arată BBC.