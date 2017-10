Proteste ale diplomaţilor libieni, la Sofia

Proteste ale diplomaților libieni, la Sofia

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Personalul diplomatic al amba-sadei libiene la Sofia, condus de Ibrahim al-Furis, declarat persona non grata în Bulgaria începând din 25 iulie, a preluat controlul asupra clădirii și a anunțat că se alătură forțelor rebele.Grupul de diplomați a coborât drapelul libian, a distrus un portret al lui Gaddafi și a luat sigiliul misiunii și cutia cu bani, relatează Sofia News Agency.Șeful interimar al ambasadei libiene și secretarul său au fost reținuți temporar pentru că au refuzat să îl denunțe pe Gaddafi. Potrivit cotidianului Dnevnik, an-gajații bulgari ai misiunii nu și-au oprit activitatea și nu au primit informații despre ce urmează să se întâmple.Ministerul bulgar de Externe a explicat că decizia de a-l declara pe al-Furis persona non grata nu a fost luată pentru că el s-a alăturat rebelilor de la Benghazi, ci în baza articolului 9 al Convenției de la Viena, care prevede că o țară gazdă poate „notifica oricând și fără să fie obligată să explice că șeful misiunii sau orice membru al echipei diplomatice a misiunii este persona non grata”.