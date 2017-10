Protest online împotriva programului NSA de supraveghere în masă

Ştire online publicată Joi, 13 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 5.300 de companii și organizații online din întreaga lume, printre care Reddit, Mozilla, Imgur sau Sindicatul American pentru Libertăți Civile, au protestat marți față de programul de supraveghere în masă al Agenției Naționale de Securitate a SUA, informează portalul Huffington Post.Site-ul protestului "The Day We Fight Back" cere proprietarilor de site-uri web să adauge bannere cu linkuri către numerele de telefon și adresele de e-mail ale legislatorilor.Potrivit sursei citate, un astfel de protest online are un singur precedent major în SUA, la 18 ianuarie 2012, când peste 8.000 de site-uri au afișat un ecran negru timp de 12 ore pentru a protesta față de două legi dezbătute în Congres, cunoscute sub denumirea de SOPA și PIPA (Stop Online Piracy Act și PROTECT IP Act). Aceste proiecte de lege permiteau ca, fără a dispune de o sentință a unei instanțe de judecată, deținătorii de drepturi de autor să poată să închide site-uri web care foloseau informații fără respectarea legilor dreptului de autor. Protestul organizat și-a atins scopul, cele două texte nemaifiind supuse votului.Organizatorii au ales pentru protest data de 11 februarie și pentru a-l comemora pe activistul pentru libertatea de exprimare pe internet Aaron Swartz, care s-a sinucis în 2013 la doi ani după ce a fost pus sub acuzare pentru că a oferit persoanelor neabonate acces gratuit la articole academice pe pagina JSTOR. El a avut, de asemenea, un rol exponențial în cadrul primei mișcări de protest online din SUA din 2012.'Guvernele lumii trebuie să înțeleagă că programul de supraveghere extinsă, precum cel desfășurat de NSA, reprezintă o încălcare a drepturilor noastre fundamentale', se precizează pe website-ul 'thedaywefightback.org' și pe rețelele de socializare, scrie Agerpres.