PROTEST INEDIT AL UNEI STUDENTE. S-a dezbrăcat în faţa clasei după ce un profesor a criticat-o pentru îmbrăcămintea inadecvată

PROTEST INEDIT AL UNEI STUDENTE. S-a dezbrăcat în fața clasei după ce un profesor a criticat-o pentru îmbrăcămintea inadecvată

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O studentă s-a dezbrăcat până la lenjeria intimă în timpul prezentării tezei sale, în semn de protest față de comentariile unui profesor care i-ar fi reproșat că și-a ales o vestimentație inadecvată care „distrage atenția bărbaților“ de la lucrarea sa.Letitia Chai, studentă la Universitatea Cornell din Ithaca, New York, și-a scos hainele în timpul prezentării lucrării sale, transmisă live pe Facebook, pentru a se opune „covingerilor opresive și discriminării“. Tânăra a pus la cale protestul după ce profesorul ei i-a atras atenția în legătură cu alegerea hainelor în timpul unui test, spunându-i că „pantalonii sunt prea scurți“. Descriind incidentul într-o postare pe Facebook, Chai a scris:„A continuat să-mi spună în fața întregii clase că distrag atenția bărbaților de la conținutul prezentării mele către corpul meu“. „Cred că am fost atât de surprinsă, încât nu știam cum să răspund“, a declarat ea pentru Cornell Sun. Chai spune că unii dintre studenții prezenți în clasă au fost, de asemenea, surprinși de comentariu, însă un student internațional a fost de acord cu profesorul și i-a spus că are „o obligație morală să se îmbrace mai conservator“ din respect pentru auditoriul ei. După ce a părăsit sala de clasă, profesorul a ieșit să vorbească cu ea și, potrivit spuselor studentei, a întrebat-o ce ar spune mama ei despre vestimentația sa.„Ce ar crede mama? Mama mea este o profesoară și predă cursuri despre feminism, genuri și sexualitate. Ea și-a dedicat viața pentru susținerea oamenilor în toate identitățile de gen, așa că mama n-ar avea nimic împotriva pantalonilor mei scurți“, a mai scris tânăra. Când a fost întrebată ce are de gând să facă în privința incidentului, Chai a răspuns: „Voi oferi cel mai bun discurs al vieții mele“.Așa că fata și-a invitat prietenii virtuali să o susțină în ziua prezentării tezei și le-a cerut să se dezbrace până la lenjerie, împreună cu ea, în timpul prezentării sale de 15 minute. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook, în timp ce Chai și-a scos hainele, iar unii dintre studenții din sală i-au urmat exemplul în semn de susținere. Ea a spus publicului, format din câteva zeci de persoane, că aceasta a fost o chemare la „solidaritate“ cu studenți ca ea, cărora li s-a cerut „să-și pună la îndoială înfățișarea pentru confortul celorlalți“.