Protecţia bebeluşului la mare

Protecția bebelușului la mare

Dacă veniți la plajă cu bebelușul, trebuie să știți că el are nevoie de îngrijiri speciale. Medicul recomandă mămicilor să intre cu bebele în mare, dar să aibă mare grijă să nu înghită apă. Nu trebuie să uitați de crema de plajă specială pentru copii și nici de ochelarii de soare. Bebelușul tău are nevoie de îngrijiri speciale vara. Atunci când veniți cu micuții la mare trebuie să vă luați, ca părinte, anumite măsuri de precauție. „Apa mării din Constanța este insuficient controlată din punct de vedere bacteriologic, de aceea, dacă intrați cu bebelușii în apă, aveți mare grijă să nu înghită apă”, vă sfătuiește Marian Fâșie, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Constanța. Atenție la apa mării Pentru că bebelușii nu-și pot regla temperatura corpului până la vârsta de șase ani, nu este indicat să stea foarte mult în apă. Dacă apa mării este suficient de caldă, atunci îl puteți ține câteva minute. Dacă dumneavoastră, ca părinte, veți simți apa destul de rece, bebelușul o va simți, cu siguranță, mai rece. Aveți grijă ca, atunci când vă decideți să intrați cu micuțul în apă, să găsiți o zonă curată, cu valuri mici și supravegheată de salvamari. În cazul nou-născuților, trebuie să vă îngrijorați cu privire la imunitatea lor, de vulnerabilitatea lor la boli. Medicul specialist nu recomandă ca micuții sub două luni să intre în apa de mare sau în piscină. Atenție la alimentația pe plajă Pe plajă veți ține, în permanență, copilul de mână, nu-l veți lăsa să meargă desculț, veți avea grijă să nu bage nisip în guriță sau orice altceva. Dacă valurile sunt agitate, nu îl lăsați să se apropie de apă. „Dacă are trei-patru anișori este indicat să poarte deja ochelari de soare”, ne explică Marian Fâșie. Există riscul de producere a cataractei sau a altor probleme de vedere care se pot agrava pe viitor. Nu uitați nici de pălăriuță sau de crema de plajă specială pentru bebeluși. Medicul pediatru sfătuiește părinții să evite produsele alimentare de la comercianții ambulanți, pentru că pot genera, la copii, enterocolite - infecții digestive cu diaree, vărsături sau alte complicații.