Proprietarii din Poarta 6 au plătit şi apa caldă pe care nu au folosit-o

Proprietarii din Poarta 6 au plătit și apa caldă pe care nu au folosit-o

Blocurile mai vechi de două decenii sunt o eternă sursă de probleme. De la încălzirea proastă pe timpul iernii, la prețurile nejustificate ale facturilor la apă pe timpul verii, fiecare mic amănunt înseamnă și mai mulți bani scoși din buzunar. Așa se întâmplă și în cartierul Poarta 6, care nu face excepție de la regulă. Proprietarii de la Blocul FC15 de pe strada Lirei se plâng că au plătit, pe timpul verii, mai multă apă caldă decât au consumat. Oamenii spun că a trebuit să plătească, potrivit facturilor, sume mai mari cu aproape 50 de lei de familie. „Facturile oricum erau mari, dar parcă erau prea de tot. Noi plăteam aproape de două ori mai mult decât alte scări și dacă întrebam administratorul de ce, nu spunea nimic, zicea că nu e vina lui. Într-o lună, aveam în jur de 70 de lei de plată și am dat un milion și două sute de mii, parcă… Nu-mi amintesc cifrele exacte acum, dar cam așa erau sumele. Se poate să fi fost și de la pierderi, ori de la anumiți datornici, nu se știe sigur“, ne-a spus Virginia Ene, care locuiește la scara A. La început, proprietarii au plătit facturile fără să se împotrivească, deși nemulțumiri existau. La sfârșitul lunii august, când a avut loc revizia anuală, au plătit mai puțin, dar asta nu înseamnă că au uitat ce a fost înainte. În legătură cu situația facturilor, am încercat să luăm legătura și cu administratorul asociației, însă nu l-am găsit acasă la momentul vizitei noastre în zonă, iar numărul de telefon nu este valabil. Probleme nerezolvate de ani întregi De-a lungul timpului, asociația nu a avut datorii către regiile furnizoare de apă sau căldură. Cum de curând au schimbat și instalația termică, proprietarii speră că au scăpat definitiv de problemele cu vecinii care nu cooperau și făceau în așa fel încât nimeni să nu aibă căldură cum trebuie. „Deocamdată, insta-lațiile sunt noi, abia le-au schimbat, dar la iarnă nu se știe cât de bine o să fie. Sperăm să fie bine. Ani de zile nu am avut căldură așa cum trebuie din cauza propriilor noștri vecini, care refuzau, constant, să-și mai repare câte ceva prin casă”, ne-a explicat o proprietară care locuiește la scara A. Proprietarii speră că iernile friguroase nu vor mai fi o problemă pentru ei: întreaga scară a beneficiat, de curând, de lucrări de izolație făcute de firma care se ocupă și de mansardare. Cât de bine au fost făcute lucrările, se va vedea la iarnă.