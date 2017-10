Proiectul Varşavianka: Rusia trimite trei submarine cu rachete de croazieră în Marea Neagră

1

Anunt de ultima ora !

Rusii sa faca bine sa vina sa-si ia inapoi si rabla de submarin pe care Ceausescu a platit-o in alimente statului rus, si acum zace ca un mort in portul Constanta. Daca cele 3 submarine aduse in Marea Neagra sunt nedetectabile, sigur se vor ciocni intre ele, Doamne ajuta !