Proiectul de reabilitare a Zonei Peninsulare – disponibil doar pe bază de cerere scrisă

După ce a hipnotizat constănțenii în campania electorală cu proiectele de reabilitare a Zonei Peninsulare, Primăria pare că a abandonat Zona Veche a orașului. „Eu fac. Ceilalți promit”, se mândrea Radu Mazăre încă din 2004, înșirând pe site-ul oficial de atunci o platformă-program cu promisiunile față de alegători. Printre acestea, se număra și reabilitarea Zonei Peninsulare. Și pentru acest mandat, Primă-ria a mizat pe același vis delicios, expunând la Muzeul Național de Arheologie, pe toată durata campaniei electorale, proiectele arhitecturale privind reamenajarea și sistematizarea turistică a Pieței Ovidiu. Începând cu sfârșitul lunii mai și pe parcursul lunii iunie, reprezentanții Primăriei și-au etalat proiectele, asaltând privirile constănțenilor cu promisiuni. Imediat după alegeri, panourile au fost retrase, iar pe parcurs, reprezentanții conducerii locale au găsit strategiile de a ne îndrepta atenția spre alte direcții: spectacole cu iahturi și cu avioane, dansuri braziliene. „În Peninsulă, am decis să începem cu Piața Ovidiu. Am organizat un concurs de soluții arhitecturale și urbanistice pentru resistematizarea Pieței”, declara viceprimarul Constanței, Nicolae Nemirschi, în luna mai. Mai mult, pe site-ul Primăriei, încă apare anunțul că „în concursul de soluții arhitecturale au intrat șapte firme de specialitate, ale căror soluții vor fi analizate și cântărite de un juriu format din reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România, specialiști în istorie, arheologie și urbanism. Juriul a hotărât ca, înainte de a lua o decizie finală privind soluția care va schimba fața Pieței Ovidiu, să consulte opinia publică”. Purtătorul de cuvânt al Primăriei, pe post de exponat public Ce s-a întâmplat cu sugestiile și comentariile „opiniei publice”? În ce stadiu se află proiectele? Acestea sunt doar câteva întrebări la care purtătorul de cuvânt al Primăriei, Liviu Tramudana, nu are timp să răspundă. „Eu nu am timp acum să vă răspund. Mai bine faceți o adresă scrisă și o trimiteți la noi”, este replica pe care o servește un purtător de cuvânt responsabil de medierea relației dintre instituția pe care o reprezintă și presă. De cele mai multe ori, o parte din presa constănțeană are acces la informațiile publice numai folosind această metodă. Adresa redactată ajunge însă la Registratură, fiind direcționată apoi către direcțiile specializate din cadrul primăriei. Răspunsul către presă este întocmit și transmis de angajații din cadrul direcțiilor avizate și nu de purtătorul de cuvânt al Primăriei. Deci, acest personaj nu este implicat în nici un fel în procesul de comunicare dintre cele două părți… Iar pentru acest gen de „reacții prompte” și „informații vitale”, Tramudana este plătit din banii noștri. În schimbul lămuririlor de care avem nevoie, am ajuns să ne bucurăm numai de glasul dramatic și de arcuirea trupului care însoțește echipa Mazăre prin conferințe sau oriunde se deplasează conducerea orașului. Din dorința de a clarifica situația, „Cuget liber” va trimite totuși o adresă Primăriei, așteptând răspunsuri pertinente în acest sens.