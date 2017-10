Proiectul de buget pe 2012, aprobat de guvernul grec

Luni, 03 Octombrie 2011

Guvernul grec a aprobat ieri seară proiectul de buget pentru 2012, a anunțat Ministerul de Finanțe într-un comunicat dat publicității după ședința de guvern, relatează agențiile internaționale de presă.“Proiectul de buget va fi supus, astăzi, aprobării parlamentului”, se mai menționează în comunicat. Ministerul de finanțe elen a confirmat informațiile apărute pe surse privind depășirea țintelor de deficit pe 2011 și 2012. Conform sursei citate, deficitul bugetar din acest an este prognozat la 18,69 miliarde de euro, respectiv 8,5% din PIB, peste ținta de deficit convenită cu UE și FMI de 17,1 miliarde de euro, care ar fi reprezentat doar 7,8% din PIB. În 2012 deficitul ar urma să fie redus până la 6,8% din PIB, însă peste ținta prevăzută în pachetul de asistență, de 6,5% din PIB. Ministerul de Finanțe pune depășirea țintei de deficit pe seama recesiunii mai puternice decât se anticipa, în condițiile în care economia s-a contractat cu 5,5%, în loc de 3,8%, cât se estima în mai. În plus, instituția financiară a sugerat că și noul deficit prognozat de 8,5% din PIB ar putea fi depășit până la sfârșitul anului, dacă noile măsuri de austeritate nu sunt implementate. De asemenea, ieri seară cabinetul grec a adoptat un plan controversat de creare a unei “forțe de muncă în rezervă”, care permite reducerea salariilor angajaților de la stat și apoi trimiterea lor în șomaj după un an. Guvernul a anunțat deja că va trece “în rezervă” 30.000 de salariați de la stat până la sfârșitul anului, informează Agerpres.ro.