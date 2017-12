Program secret, cu un buget de milioane de dolari, pentru investigarea OZN-urilor

Pentagonul a derulat, în perioada 2007-2012, un program secret, cu un buget de milioane de dolari, pentru investigarea Obiectelor Zburătoare Neidentificate (OZN), potrivit documentelor scoase la iveală de New York Times, informează duminică BBC.Potrivit New York Times, programul investiga relatări referitoare la obiecte de zbor neidentificate, era condus de Luis Elizondo, un oficial din serviciul militar de informații, și avea sediul la etajul al cincilea al clădirii Pentagonului.Programul Avansat de Indentificare a Amenințărilor Aerospațiale, a fost creat la inițiativa lui Harry Reid, un senator democrat pensionat, liderul majorității din Senat la acea dată.''Nu mi-e rușine, nu mă simt vinovat și nici nu îmi pare rău pentru că am demarat acest program. Am făcut ceva ce nu a mai făcut nimeni înainte'', a declarat senatorul Reid pentru New York Times.Harry Reid, fost senator al statului Nevada, acolo unde se găsește celebra bază militară secretă "Area 51", a postat pe Twitter că programul a reprezentat o inițiativă serioasă pentru aflarea adevărului în contextul în care ''mulțimea de dovezi justifică formularea unor întrebări''.Programul ar fi costat Departamentul Apărării peste 20 de milioane de dolari înainte să fie închis din motive financiare.Deși finanțarea sa a luat sfârșit în 2012, oficialii implicați în program ar fi continuat să investigheze, pe lângă sarcinile zilnice, fenomene neobișnuite și obiecte misterioase.O sursă din interiorul Congresului a declarat pentru site-ul Politico că programul ar fi fost înființat pentru a monitoriza progresul tehnologic al marilor puteri rivale SUA. ''China și Rusia puneau ceva la cale sau aveau sisteme de propulsie cu care noi nu suntem familiarizați?'', conform sursei respective.La începutul anului, Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA a dat publicității milioane de pagini de documente desecretizate care făceau referiri la studierea OZN-urilor, precum și o serie de rapoarte despre farfurii zburătoare.De-a lungul timpului, în SUA au existat mai multe încercări de cercetare a OZN-urilor, inclusiv de către armată. În 1947, forțele aeriene au demarat o serie de investigații care vizau peste 12.000 de relatări despre OZN-uri, încheiate oficial în 1969. Proiectul a inclus și un studiu cu numele de cod Project Blue Book (Proiectul Cartea Albastră), început în 1952, și care a ajuns la concluzia că cele mai multe dintre fenomenele investigate erau stele, nori, aeronave obișnuite sau avioane spion, în timp ce pentru 701 dintre aceste nu s-au găsit explicații, precizează New York Times.Oamenii de știință sunt însă sceptici și spun că fenomenele inexplicabile nu sunt neapărat dovada existenței vieții extraterestre, precizează BBC.