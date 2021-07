Producția de cereale, distrusă în Europa! Grâul va ajunge nutreț, în mai multe țări

Ploile torenţiale au afectat mai multe zone ale Europei, unde au căzut cantităţi duble de precipitaţii față de valoarea normală pentru luna iulie. Germania şi Franţa au fost cele mai afectate de precipitaţiile căzute, iar din cauza apei culturile au făcut diverse boli, combinele nu au putut recolta, rămânând blocate în câmp. Potrivit sursei citate, firma de consultanţă Strategie Grains mizează totuşi pe o majorare a producţiei de grâu cu 12% în acest an, comparativ cu anul trecut, dar ploile necontenite şi-au făcut simţite efectele chiar în momentul în care începea recoltatul. „Ne aşteptăm la o revenire semnificativă a producţiei UE” spune Vincent Braak, analist la Strategie Grains. Acesta a avertizat însă că o „parte importantă” din recolta de grâu va fi reorientată dinspre panificaţie spre utilizarea ca nutreţ. Deşi asta ar putea pune sub semnul întrebării vânzările spre pieţele cu standarde de calitate ridicată, cum este Africa de Nord, există şi motive de optimism.Uniunea Europeană se aşteaptă ca exporturile sale să crească cu 11%, iar blocul comunitar este un concurent pentru a prelua o parte din cota de piaţă a rivalilor, în condiţiile în care America de Nord este lovită de secetă, iar vânzările Rusiei au fost complicate de o taxă la export. În plus, chiar şi grâul de calitate inferioară ar putea fi la mare căutare, în condiţiile în care există presiuni asupra aprovizionării mondiale cu nutreţuri. Ciclonul care a lovit vestul Europei şi în urma căruia cel puţin 153 de persoane şi-au pierdut viaţa a afectat și România. După mai multe zile de caniculă și disconfort termic accentuat, nord-vestul țării a trecut la furtuni violente, cu căderi masive de apă, grindină și vânt puternic. Au urmat apoi inundaţii în mai multe judeţe. Fermierii români spun că, per ansamblu, România va avea o recoltă mai mare la grâu decât anul trecut, când mare parte din ţară a fost afectată de secetă. Iar o parte din grâul care nu este de calitate va fi dată ca hrană pentru animale, scrie Bloomberg.