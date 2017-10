Procurorii renunţă la cazul împotriva lui DSK

Procurorii renunță la cazul împotriva lui DSK

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Decizia a fost criticată de avocatul lui Diallo, Kenneth Thompson, care a spus că procurorul însărcinat cu dosarul, Cyrus Vance, îi "refuză unei femei dreptul de a i se face dreptate în caz de viol". "Nu numai că a întors spatele victimei, dar a întors spatele dovezilor criminalistice, medicale și de alt tip în acest caz", a subliniat Thompson, potrivit NewsIn.Procuratura din New York a informat-o luni pe Nafissatou Diallo, camerista care susține că a fost agresată sexual de Dominique Strauss-Kahn, că va renunța la cazul împotriva fostului director al Fondului Monetar Internațional.Procurorii au precizat că au luat această decizie după ce presupusa victimă, imigrantă din Guineea, și-a pierdut credibilitatea."Dacă noi nu avem încredere totală în ea, nu putem să cerem juriului să aibă", a explicat acuzarea într-un document înaintat luni Curții Supreme a statului federal New York.Un judecător trebuie să aprobe închiderea dosarului.Strauss-Kahn urmează să compară în instanță marți, la ora locală 11.30 (18.30 ora României), a precizat un purtător de cuvânt al Procuraturii.Decizia a fost criticată de avocatul lui Diallo, Kenneth Thompson, care a spus că procurorul însărcinat cu dosarul, Cyrus Vance, îi "refuză unei femei dreptul de a i se face dreptate în caz de viol". "Nu numai că a întors spatele victimei, dar a întors spatele dovezilor criminalistice, medicale și de alt tip în acest caz", a subliniat Thompson.La Paris, liderii Partidului Socialist și-au exprimat încântarea în legătură cu decizia Procuraturii.Acuzațiile au început să fie puse sub semnul întrebării după ce credibilitatea cameristei a început să nu mai fie solidă, ceea ce a făcut ca fostul șef FMI să fie eliberat din arest în iulie.Într-o scrisoare trimisă avocaților lui DSK, procurorii au spus că presupusa victimă a mințit despre trecutul ei în cererea de azil în SUA și despre ce s-a întâmplat imediat după presupusul atac din hotel.Avocații lui DSK au cerut renunțarea la acuzații după ce s-a aflat că femeia mințise de mai multe ori și încercase să obțină bani din acest caz.Scandalul a dus la îndepărtarea lui Dominique Strauss-Kahn de la conducerea FMI și i-a distrus ambițiile de a deveni următorul președinte al Franței.Nafissatou Diallo a deschis o procedură civilă împotriva lui DSK. În documentele depuse la New York, ea spune că se simte umilită, violată și degradată în urma incidentului și cere despăgubiri nespecificate.