Procuror constănţean cercetat disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii

Procuror constănțean cercetat disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii

Procurorul Mădălina Hira, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, este cercetată disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) - secția pentru procurori, în urma mai multor plângeri făcute la adresa ei. Din toamnă, sesizările împotriva procurorului Mădălina Hira au început să curgă la CSM, astfel că magistrații au demarat o serie de verificări, pentru a vedea dacă acuzațiile se confirmă sau nu. CSM a dispus, așadar, trimiterea unei inspecții judiciare la Constanța, ale cărei verificări au dus la sesizarea Comisiei de Disciplină. Comisia Disciplinară din cadrul Secției pentru procurori a CSM a hotărât formularea acțiunii disciplinare, acuzațiile aduse procurorului Mădălina Hira fiind încălcarea art. 99 lit. a) și h) din Legea 303/2004. Mai precis, la litera a) din Legea 303/2004 se spune: „constituie abatere încălcarea prevederilor legale referitoare la declarații de interese, avere, incompatibilități și interdicții”, iar la litera h): „exercitarea funcției cu nerespectarea normelor de procedură, cu rea-credință ori grave nelegalități”. Așadar, acuzații destul de grave, care arată că inspecția judiciară a constatat o serie de nereguli deosebite, odată ce a dispus trimiterea procurorului în fața Comisiei de Disciplină. Acțiunea disciplinară are ca termen de judecată data de 3 martie 2009. Între timp, conform procedurii, procurorului constănțean i-au fost aduse la cunoștință toate acuzațiile. Mădălina Hira are dreptul să se apere, exact ca într-un proces, comisia de disciplină reprezentând „acuzarea”. CSM nu a făcut însă publice elemente din acțiunea disciplinară, pentru a nu fi afectată procedura judiciară în curs de desfășurare și pentru asigurarea unui proces echitabil. Interlopii, mărul discordiei?! Se pare că toate problemele procurorului Mădălina Hira au apărut în urma dosarului instrumentat de ea privind anumite reglări de conturi între două grupuri infracționale cunoscute din Constanța. Ne referim la bătăile dintre grupul „Spaniolu’” și „Frații”, din vara anului trecut, care au început la Delfinariu și au continuat apoi la Spitalul de la Eforie. Suspiciunile și nemulțumirile părților au apărut în timpul efectuării anchetei, când procurorul Hira ar fi adoptat un comportament de intimidare asupra unor martori, luând de bune doar mărturiile rudelor unor părți din dosar… Mai mult decât atât, ea a băgat spaima în cadrele medicale audiate în calitate de martori în acest dosar, cărora le reproșa că nu spun adevărul (?!) Tot procurorul Mădălina Hira a devenit din nou „celebră” după ce l-a amendat pe avocatul Alexandru Niță cu suma de, nici mai mult, nici mai puțin de 5.000 de lei. În prezent, contestația acestuia se află pe masa procurorilor de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. El ne-a declarat, ieri, că dacă procurorii de aici nu-i vor face dreptate va face plângere la CEDO, pentru că nu i se pare normal și corect ca procurorul să susțină că s-a simțit intimidat de faptul că el a spus că va anunța presa dacă ancheta nu se va desfășura în mod legal. „Războiul” dintre cei doi a continuat. Procu-rorul Mădălina Hira i-a făcut plângere penală avocatului Alexandru Niță pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului. Numai că, în urma cercetărilor, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale. Așa că, în acest moment, există pe rol, la Parchetul Curții de Apel Constanța, plângerea penală a avocatului împotriva procuroarei, pentru denunț calomnios. Mai mult decât atât, vizavi de ceea ce i se reține procurorului prin acuzațiile de la litera a) din Legea 303/2004 („încălcarea prevederilor legale referitoare la declarații de interese, avere, incompatibilități și interdicții”), gura târgului vorbește că, în toamnă, la puțin timp după ancheta „cu scântei” din dosarul așa-zișilor interlopi constănțeni, procurorul și-ar fi „achiziționat” un apartament în zona fostei cofetării Trandafirul, de pe bulevardul Mamaia. Din declarația de avere publicată de procuror pe site-ul CSM-ului nu reiese însă acest lucru. Și ca avocat, Mădălina Hira a avut probleme cu disciplina Procurorul Mădălina Hira a intrat, în urmă cu doar câțiva ani, în Procuratură. Ea a fost, anterior, avocat în cadrul Baroului Constanța. La momentul respectiv, și consiliul Baroului a sancționat-o, tot disciplinar, pe avocată, pentru abateri în desfășurarea profesiei. Precizăm că am încercat să luăm legătura și cu procurorul Mădălina Hira, pentru a consemna și punctul ei de vedere, dar aceasta nu a răspuns la telefon și nici la Parchet nu a putut fi contactată.