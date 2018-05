PROCES INEDIT ÎMPOTRIVA UNEI PROSTITUATE CARE A FRECVENTAT POLITICIENI!

Procesul împotriva unei dame de companie de origine belarusă, judecată marți în Thailanda, a suscitat interesul presei internaționale, după ce această prostituată de lux care a frecventat elita politică rusă a dat asigurări că are dezvăluiri de făcut cu privire la rolul Moscovei în alegerile prezidențiale din SUA din 2016, informează AFP.Anastasia Vașukevici, manechin mai cunoscut sub pseudonimul Nastia Rîbka, a fost arestată la sfârșitul lui februarie alături de nouă cetățeni străini care organizau 'cursuri de formare sexuală' în stațiunea balneară Pattaya.Procesul împotriva tinerei femei a atras atenția, deoarece aceasta era o damă de companie de lux, judecată în Rusia sub acuzația că l-a filmat pe Serghei Prihodko, vicepremier rus, pe un iaht al miliardarului Oleg Deripaska. Imaginile video au devenit virale după ce au fost publicate de opozantul rus Aleksei Navalnîi.Deripaska, care a avut legături cu fostul șef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a negat orice legătură cu Anastasia Vașukevici și Aleksandr Kirillov, 'guru al sexului' din fruntea grupului de instruire sexuală arestat în Thailanda. Și acesta este judecat marți în Pattaya. În total, sunt șapte persoane audiate pe banca acuzațiilor.Inițial, în Thailanda, Anastasiei Vașukevici și colegilor săi 'instructori sexuali' li se reproșa că lucrează fără permis de muncă, însă acum ei trebuie să răspundă la acuzații de 'prostituție' și 'organizație criminală'.Tânăra femeie a ținut recent prima pagină a presei internaționale după ce a publicat un video pe Instagram în care se oferă să le facă dezvăluiri jurnaliștilor americani. 'Ei încearcă să ne arunce după gratii... De aceea, sunt gata să vă dezvălui piesele lipsă din puzzle-ul (...) ce vizează alegerile americane', spune ea în aceste imagini.Stațiunea Pattaya, aflată la două ore la sud de Bangkok, frecventată de numeroși turiști ruși, este cunoscută a fi un centru al prostituției și criminalității din Thailanda. Un raport al Programului Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (ONUSIDA) pentru anul 2014 evalua la 140.000 numărul de prostituate din această țară. Numai în orașul Pattaya ar exista mai multe zeci de mii, chiar dacă activitatea este una ilegală. Cu toate acestea, Thailanda continuă să-și manifeste iritarea atunci când este văzută ca un loc de turism sexual.Orașul Pattaya a devenit un centru al prostituției de lux în urmă cu o jumătate de secol, când militari americani au început să vină aici pentru a încerca să uite de ororile războiului din Vietnam.