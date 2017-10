Prinţul William e tentat să lupte în Afganistan

Prințul William e tentat să lupte în Afganistan

30 Martie 2009

Prințul William, care s-a antrenat ca pilot de elicopter, și-a exprimat dorința să lupte în Afganistan, a anunțat, ieri, „The News of the World” citând familia regală, relatează AFP. Prințul William, în vârstă de 26 de ani, al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic după Charles, a devenit ofițer în decembrie 2006 și se antrenează în prezent într-o unitate de salvare a Royal Air Force (RAF). Nepotul reginei Elisabeta a II-a și-a început antrenamentul, care durează 18 luni, în ianuarie. Fratele său mai mic, Harry, în vârstă de 24 de ani, a participat la o misiune de 77 de zile în Afganistan. El a fost retras mai devreme decât anticipa din motive de securitate, după ce presa străină i-a divulgat prezența. „Mi-ar plăcea să fac ceea ce a făcut Harry în Afganistan“, a declarat prințul William. „Acesta este motivul pentru care ne an-trenăm - pentru că vrem să ieșim de aici și să fim pe linia frontului. Să fiu sincer, sunt puțin gelos pe el. Sper să vină și rândul meu”, a adăugat el. Prințul William a servit pentru scurt timp în Afganistan, par-ticipând la o operațiune de 30 de ore, pe care a desfășurat-o la baza RAF de la Kandahar și în Qatar, în aprilie 2008. Întrebat dacă se va căsători în curând, prințul William a răspuns laconic: „Wait and see” (Așteptați și o să vedeți).